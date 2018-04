Els estudiants bloquegen els accessos a la UAB en la segona jornada de vaga

La UAB ha tornat a despertar-se aquest dijous amb els principals accessos al Campus de Bellaterra tallats. Més de 200 estudiants han passat la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres i a primer alhora del matí s'han repartit per diferents punts del recinte per bloquejar amb barricades vies com l'eix est, l'eix central, l'accés des de Sabadell o el que connecta la universitat amb Sabadell. A banda també s'han tornat a col·locar contenidors a l'entrada dels FGC des de la plaça Cívica.

Els joves se sumen d'aquesta forma a la jornada de protesta que han convocat el Sindicat d'Estudiants (SE) i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) exigir una rebaixa del 30% de les taxes universitaris i a l'equiparació dels preus de màsters i graus. En aquest sentit alerten que des de l'any 2001 un 7% d'estudiants s'han quedat fora de les aules "pels preus abusius". La vaga culminarà amb una manifestació unitària al centre de Barcelona a les dotze del migdia.La portaveu de la Coordinadora d'Assemblees de Facultat de la UAB, Mariona Motjé, ha explicat que l'objectiu de la protesta d'aquest dijous és donar veu a unes demandes "justes i necessàries" i ha lamentat que hi hagi una part de joves catalans que no poden accedir a estudis universitaris a causa de l'elevat preu de les taxes. "Un 7% d'estudiants s'han quedat fora de les aules des de l'any 2001", ha alertat.Motjé ha recordat que el Parlament ja va aprovar una reducció del 30% de les taxes i ha insistit que la reclamació estudiantil només exigeix "que el nou govern que es formi a Catalunya compleixi amb aquest compromís".La portaveu de la UAB, també ha recordat que un dels lemes de la protesta és 'Aquests preus no són públics ni aquest Estat democràtic'. Així, ha refermat el posicionament dels estudiants en contra de l'article 155 que des del seu punt de vista "afecta directament l'educació".Aquesta és la segona jornada de vaga a la UAB . Ahir els estudiants del campus ja van dur a terme una protesta per posar sobre la taula algunes demandes locals del col·lectiu com la presència d'empreses privades a la universitat o "l'abús del sistema de videovigilància" que segons els estudiants duu a terme la direcció de la UAB.Aquesta aturada va tenir un seguiment majoritari. No va haver activitat docent a vuit dels dotze centres de Cerdanyola del Vallès.Aquesta nit més de 200 joves han tornat a passar la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres, han bloquejat els accessos al campus i han muntat piquets informatius a les facultats. Els joves tenen previst participar en la manifestació que es farà a les dotze del migdia a Barcelona.