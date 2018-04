VÍDEO La història amb final feliç de la motxilla de la Laia

Moltíssimes gràcies a tots els que m’heu ajudat amb el vostre suport! He trobat el contingut de la motxilla! La persona que me l’ha tornat ha reconegut que m’ho ha tornat perque li ha fet pena la meva història!! @LaVanguardia @rac1 @mossos @AdaColau @rac105 @tv3cat @beteve pic.twitter.com/pmkzO4twIY — laia junyent (@laiajunyent2) 25 d’abril de 2018

Història amb final feliç. La Laia Junyent, qui va fer una crida a través de les xarxes socials que va generar una immensa onada solidària a Twitter i Facebook per recuperar una motxilla, finalment ha recuperat l'ordinador, el disc dur i les set càmeres compactes digitals on hi guardava el treball final de carrera. En paraules seves, a la bossa hi portava tota la seva "vida".Segons ha explicat la pròpia afectada a través de Twitter, la persona que es va quedar els objectes ha decidit tornar-los després de veure l'ampli ressò que la notícia ha agafat a internet en les darreres hores. S'ha mantingut en l'anonimat i li ha tornat els dispositius, però no la motxilla."La persona que me l'ha tornat ha reconegut que m'ho ha tornat perquè li ha fet pena la meva història", relata la Laia en una publicació.

