Conesa recorda que els catalans volen decidir el seu futur amb «diàleg i un referèndum»

Mercè Conesa i Josep Maria de Dios, a l’Edifici del Rellotge de l’Escola Industrial de Barcelona Foto: Òscar Ferrer / Diputació de Barcelona

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha recordat que "els catalans volem decidir el nostre futur amb diàleg i un referèndum". Així ho ha reclamat durant la recepció a l’Associació Europea de Facultats de Dret. L’acte, que ha tingut lloc a l’Edifici del Rellotge de l’Escola Industrial de Barcelona, també ha comptat amb la participació del president de l’entitat, Josep Maria de Dios.Conesa ha explicat que als "ciutadans i municipis de Catalunya els agradaria ser un estat europeu" i que, per aquest motiu, "sempre intentem debatre i parlar tranquil·lament amb un somriure, pensant que el millor és intentar treballar per la democràcia i la bona interpretació de la llei".Durant la seva intervenció, la presidenta de la Diputació ha recalcat que "hem de treballar fort, de forma conjunta, per garantir que la democràcia i els drets humans són respectats a tot el món i, evidentment, a Europa". I ha enviat un missatge als representant de les facultats de dret europees assegurant que "el dret és la garantia dels nostres drets civils i polítics".Conesa ha explicat que l’Escola Industrial, recinte on ha ofert la recepció, estava marcada en el passat "per la vocació de servei públic i, en especial, durant gairebé tota la seva història, per la funció docent i acadèmica". A més, ha recordat que, com a fàbrica tèxtil, es va convertir "en un dels centres de referència a Catalunya en l’àmbit de l’ensenyament tècnic i professional", un espai que també és un "bon exemple de la iniciativa i el dinamisme d’una societat com la catalana".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)