VÍDEO Concentració en memòria dels porcs morts en l'accident d'un camió a Vila-seca

Un camió que transportava porcs bolca a Vila-seca. Foto: Bombers

Poc més d'una desena de persones s'han concentrat aquest dimecres a la nit, cap a les 21 h, a Vila-seca al lloc on un camió carregat de porcs va bolcar el matí. En el succés van morir alguns animals i altres van ser sacrificats, ja que havien resultat ferits.Entitats animalistes han mostrat la seva indignació pel tracte que van rebre els porcs. Consideren que els veterinaris van arribar tard i que van matar animals que es podien haver recuperat en un santuari o refugi. Per aquest motiu, han decidit acostar-se al lloc de l'accident per retre homenatge a les "víctimes" amb espelmes i pancartes que recorden que "per nosaltres ho sou tot".Un camió carregat amb 200 porcs va bolcar al matí, a l'altura de Vila-seca, al punt quilomètric 2 de la C-14. Per causes que es desconeixen, el vehicle va acabar estampat entre les dues mitjanes que separen ambdós sentits de la marxa. Els animals van ser descarregats del vehicle i retinguts.Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Vila-seca. L'accident va obligar a tallar la via en els dos sentits de la marxa, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

