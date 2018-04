VÍDEO Una diputada portuguesa recorda els presos polítics catalans en un discurs pel 25 d'Abril

Isabel Pires, en una foto d'arxiu Foto: ACN

El discurs d'Isabel Pires (Bloco de Esquerda @EsquerdaNet) a l'Assemblea portuguesa amb motiu del 25 d'Abril ha homenatjat els presos polítics catalans. La seva valentia denunciant l'erosió de drets a Espanya mereix reconeixement. Muito obrigado! pic.twitter.com/aSzGhleLgE — Silvio Falcón (@silviofalcon) 25 d’abril de 2018

La diputada del Bloco de Esquerda de Portugal Isabel Pires ha recordat els "presos polítics" de Catalunya en un discurs en motiu dels actes de commemoració del 25 d'Abril. "Avui que celebrem la llibertat i rendim homenatge als milers d'homes i dones que eren presos polítics a Portugal, hem de saber mirar al món amb el pes de la nostra història i la nostra solidaritat", ha dit la diputada en motiu dels homenatges a la Revolució dels Clavells.Pires ha remarcat que "hi ha presos polítics al costat" del seu país. "Fa falta una solució política per a Catalunya", ha afegit la diputada, que ha criticat que es "es vulnerin les garanties més elementals de l'estat de dret" a Espanya. Segons Pires, la UE ha aixecat "un mur de silenci" per "robar la veu" als catalans, que en el seu parer pateixen una "persecució de l'estat espanyol".La diputada portuguesa ha volgut expressar la seva "solidaritat" amb "tots els que estan, en aquests moments, presos per defensar el dret a decidir el seu futur".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)