​Mor als 93 anys l'exconseller Agustí Maria Bassols

Agustí Bassols va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2010. Foto: ACN

L'expolític i advocat Agustí Maria Bassols ha mort aquest dimecres a la nit als 93 anys, segons ha confirmat Demòcrates de Catalunya. Bassols, conseller amb diversos governs de Jordi Pujol, va ser fundador de Demòcrates de Catalunya, un dels tres signants del registre del partit polític. Va ser conseller de Justícia en dues ocasions, entre els anys 1982 i 1986, i entre el 1988 i el 1992, i de Governació entre els anys 1986 i 1988.La portaveu política de Demòcrates i expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha recordat Bassols com a "catalanista, independentista, defensor del Dret civil català i un demòcrata en majúscules".Agustí Maria Bassols i Parés, nascut a Barcelona el 17 de juny del 1924, va ser advocat i polític. Es va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona i el 1961 va ser soci fundador d'Òmnium Cultural. Va ser membre de la junta directiva d'aquesta institució del 1967 al 1977. També va ser vicepresident del comitè executiu del Congrés de Cultura Catalana del 1975 al 1977.Bassols va formar part de la junta del Col·legi d'Advocats de Barcelona del 1978 al 1982, on va ser cofundador i president de la secció de dret lingüístic i president de la Comissió de Defensa de la Cultura Catalana.Militant d'UDC, a les eleccions al Parlament de Catalunya del 1988, va ser elegit diputat de CiU per la demarcació de Barcelona. Va ser conseller de Justícia entre el 1988 i el 1992, i de Governació entre els anys 1986 i 1988. També va ser president del Consell de Garanties Estatutàries. El 2009 va encapçalar la nova associació independentista Sobirania i Justícia, en defensa de la independència de Catalunya.També va presidir la comissió avaluadora de la Consulta sobre la independència de Catalunya a Arenys de Munt.Agustí Maria Bassols va ser Creu Sant Jordi i Gran Creu de Sant Jordi Raimon de Penyafort, entre d'altres distincions.

