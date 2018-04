Un vídeo enregistrat per un dels joves d'Altsasu desmenteix la versió de la Guàrdia Civil

Exclusiva de ETB:

El judici dels joves d'Altsasu s'està duent a terme aquests dies. La Fiscalia demana per a ells un total de 375 anys de presó per una baralla amb dos agents de la Guàrdia Civil a l'exterior d'un bar durant les festes del poble. Els fets van passar el 15 d'octubre de 2016. Ara, però, Euskal Telebista ha publicat en exclusiva un vídeo que pot canviar la trajectòria del cas: enregistrat per un dels joves implicats, el vídeo desmenteix la versió de la Guàrdia Civil. El podeu veure aquí:Segons explica EITB, el sergent de la Guàrdia Civil va declarar que va ser apallissat "brutalment" per diverses persones. Les imatges enregistrades, però, mostren l'agent després de la suposada agressió i amb la samarreta totalment blanca, sense taques ni sang. A més, es veu també com el sergent dona un cop a un dels joves, Iñaki Abad, mentre està enregistrant la situació.D'altra banda, explica el mateix mitjà, aquest dimecres han declarat dues metgesses que han coincidit en assegurar que els testimonis de la Guàrdia Civil no corresponen amb les lesions recollides pels informes mèdics. Aquests informes consideren que no podia ser una agressió múltiple -d'unes 20 o 25 persones, segons la benemèrits- ja que aleshores "les lesions serien més greus".

