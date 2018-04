Puig, sobre Sixena: «M'agradaria que es parin tantes bogeries i tants desgavells»

Lluís Puig, Francesc Canosa i Meritxell Serret, aquest dimecres a Brussel·les Foto: ACN

El conseller de Cultura destituït pel 155, Lluís Puig, ha lamentat aquest dimecres el procediment judicial per les obres de Sixena, coincidint amb el dia que estava citat a declarar als jutjats d'Osca. En declaracions a mitjans des de Brussel·les ha explicat que ell es "limitava estrictament a complir els mandats legals"."Vaig signar l'acusament de recepció per estudiar i veure si es podia presentar altres al·legacions però ja no vam tenir aquest temps", ha assegurat. Puig ha descartat que a algú "se li acudeixi" demanar la seva extradició arran de Sixena i ha recordat que ha enviat a Osca un representant del gabinet d'advocats que ha posat de manifest que "per una qüestió de compliment amb la justícia belga" li era impossible traslladar-se. "M'agradaria que es parin tantes bogeries i tants desgavells", ha dit el conseller cessat pel govern espanyol sobre la possibilitat que continuï el trasllat de les obres que queden al MNAC.En aquest sentit, ha apuntat que està "certificat" que es "trinxaran" si es mouen d'allà i ha advertit que les que ja són a Sixena "s'estan degradant" per les altes temperatures de la il·luminació.Puig ha assenyalat que "algun dia algú haurà d'explicar al conseller de Cultura que retorna les obres d'art en el moment que el 155 es declari inconstitucional com se salta la llei 9/1993". Una llei, la de Patrimoni i de Museus de la Generalitat, que "mai ha estat recorreguda pel TC ni mai havia provocat cap conflicte".També ha qüestionat que l'administració pública aragonesa traslladi les obres públiques i les entregui "a una associació privada i amb transports privats". Segons ell caldrà explicar, a més, per què es tornen les peces "abans que s'acabi el recurs de cassació davant del TS"."Hi ha una sentència no ferma i algú decideix que s'haurà d'executar quan el tribunal de cassació encara no ha acabat un recurs", ha insistit. En definitiva, ha lamentat, "hi ha coses estranyes que al final el que han fet és que quasi ningú va a visitar aquelles obres d'art".Tot plegat, ha dit pot "dinamitar" el concepte de preservació del patrimoni cultural "més enllà d'on siguin ubicats o qui en sigui el propietari", tot i que en aquest cas, ha remarcat, és "plenament demostrable" que són de la Generalitat de Catalunya.Puig ha fet aquestes declaracions abans de participar en un acte al Casal Català de Brussel·les precisament per presentar el llibre 'Sixena: la croada de la memòria' de la mà del seu autor, Francesc Canosa. A l'acte també hi ha acudit la consellera a l'exili Meritxell Serret.

