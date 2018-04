VÍDEO Encaputxats destrossen retrats dels presos polítics a Girona

La Policia Municipal de Girona ha identificat cinc dels encaputxats que aquesta matinada han destrossat els "tòtems de la Dignitat" que l'ANC havia instal·lat a l'exterior de l'edifici Santa Caterina de Girona. Ara, després de rebre la denúncia de l'Assemblea, els agents trametran l'atestat i les diligències als jutjats perquè se'ls citi a declarar.



De moment, l'ANC ha aconseguit recuperar sis dels setze retrats que hi ha instal·lats a les estructures de fusta, però ja ha anunciat que els reposarà tots per continuar "amb la campanya de denúncia que representa el fet que hi hagi presos i exiliats polítics a Catalunya". En una entrada al Facebook, l'Assemblea de Girona demana a aquells qui han fet malbé els tòtems que, si volen, en facin uns altres defensant els seus ideals i que "deixin de destruir el que els altres volem expressar lliurement". "Aquesta impunitat amb la qual han actuat fins ara s'ha d'acabar per via judicial i policial, però també social", subratlla l'ANC.

Un altre cop la intolerància ha volgut silenciar les veus de la dignitat, que teníem representada amb els #totemsdignitat a Girona



No ens aturaran! Seguirem denunciant la manca de justícia i imparcialitat que hi ha a l’Estat Espanyol! I per això volem la #RepúblicaCatalana pic.twitter.com/mawT6Qysuq — ANC Girona 🎗 (@ancgirona) 25 d’abril de 2018

Les nou escultures –o tòtems- estan recobertes amb lones on hi ha els retrats dels consellers destituïts, el que estan a l'estranger i els "Jordis". Les van crear un grup de veïns de Lladó (Alt Empordà) per denunciar que hi hagi "presos polítics" i "exiliats" a Catalunya. A Girona, inicialment es van col·locar a la plaça Independència, però just abans de Sant Jordi es van traslladar a Jaume I, just al costat de la Delegació de la Generalitat.



Aquesta passada nit, però, un grup d'encaputxats –format per unes vuit persones- s'han dedicat a destruir els tòtems. Portaven passamuntanyes i motxilles i han arrencat les lones amb els diferents retrats. Diversos veïns els han gravat amb els mòbils mentre trencaven les teles i se les enduien enrotllades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)