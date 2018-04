VÍDEO Un tractor perd el remolc a Osona i acaba xocant contra un estanc

Així ha quedat l'estanc Ramisa. Foto: Josep M. Montaner

L'accident d'aquest vespre Foto: Josep M. Montaner

Un tractor ha perdut el seu remolc aquest dimecres al vespre a Roda de Ter. El vehicle portava 10 tones de pinso i mentre pujava el carrer de la Capella se li ha desenganxat el remolc que ha acabat xocant contra l'estanc Ramisa.L'edifici està situat entre aquest carrer i el passeig Pere Moret. Segons els Bombers de la Generalitat, sortosament no hi ha hagut cap ferit i juntament amb l'arquitecte municipal estan inspeccionant l'edifici per si ha malmès l'estructura.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)