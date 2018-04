Millo admet que «no facilita cap solució» que hi hagi dirigents independentistes a la presó

Enric Millo en un acte del PP a Girona Foto: PPC/Job Vermeulen

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha admès que la judicialització del procés sobiranista no ajuda a resoldre el conflicte amb l'estat espanyol. "No facilita cap solució que hi hagi polítics a la presó", ha assegurat en una entrevista a El Punt Avui Televisió, on també ha afirmat que no li van agradar les imatges de càrregues policials que es van produir l'1 d'octubre. Amb tot, ha argumentat que la policia obeïa ordres del jutge.Aquestes declaracions xoquen, però, amb el que va dir el passat 27 de febrer, quan va negar que hi haguessin càrregues policials l'1-O. "Tècnicament no va haver-hi càrregues, van ser accions de compliment d'una ordre judicial que consistia en desallotjar. Càrregues és quan hi ha una acció en contra d'una acció violenta", va dir en una entrevista a RAC 1.Millo va més enllà i, a diferència de la resta de dirigents del seu partit, sí ha afirmat que li fa patir la situació personal dels dirigents independentistes empresonats. "Personalment no m'agrada la situació", ha dit. Contrarresta l'afirmació tot apuntant, però, que tots ells van prendre decisions sabent que "contravenien la llei" i que això té conseqüències. El dirigent popular també ha argumentat que no són presos polítics. "No estan allà per a les seves idees, hi ha molta gent que les comparteix i no està allà dins", ha afirmat.Malgrat la bel·ligerància del seu partit amb els CDR, a qui atribueix conductes "violentes" i es refereix a ells com a "comandos" o "kale-borroka", Millo ha moderat molt les seves paraules. "Jo sóc contrari a generalitzar sobre la qualificació d'aquests comitès, que defensen una república que no existeix però a la qual aspiren. Aquí dins s'hi barregen morfologies molt diferents, tipus de persones molt diferents, moltes d’elles de caràcter pacífic, com jo he pogut comprovar, però també s'hi camuflen persones que estan disposades a actuar d’una altra manera. I fins i tot, si cal, a utilitzar comportaments agressius o violents per aconseguir els seus objectius", ha dit.

