El PDECat retreu a Montoro que no s'hagi executat «la pluja de milions» que va prometre Rajoy

Ferran Bel, al Congrés Foto: Congrés



El ministre Montoro ha centrat el seu torn de resposta al diputat republicà a defensar la qualitat democràtica de l’Estat espanyol, i ho ha contrastat amb les il·legalitats que, segons el popular, han comès els líders independentistes.



Tot seguit, el membre de l’executiu espanyol ha insistit que l’1 d’octubre no es va pagar amb diner públic i ha assegurat que la votació va ser “tot el contrari de les lleis democràtiques”, i ha llençat la següent pregunta: “Què va ser l’1-O? Un referèndum que es pot convocar sense pressupost públic?”. Aquest mateix dimecres que fonts del ministeri d’Hisenda han assegurat que el ministre Montoro enviarà de “manera inminent” la informació sol·licitada pel jutge Llarena, qui li ha demanat que acredit per què afirma que no va haver malversació.

El diputat del PDECat al Congrés, Ferran Bel, ha retret al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, el baix nivell d'inversions dels pressupostos generals de l'Estat del 2018 dedicats a Catalunya. "Vostès no poden dir que això és un pressupost que inverteix molt més a Catalunya", ha afirmat.El diputat independentista també ha incidit que les promeses de "pluja de milions" de Rajoy s'han transformat, finalment, en un 3,6% de tota la despesa de l'estat espanyol i en una execució encara més reduïda. Tal és la diferència de les inversions pressupostades que no s'acaben efectuant, que Bel ha afirmat que "és com si cada quatre anys no invertís res" al país català i que "hi ha partides que "es perpetuen des del segle passat" que segueixen sense ser executades.Respecte al suport del PNB als pressupostos presentats per l'executiu del Partit Popular, el diputat del PDECat, que ha esquivat criticar als nacionalistes bascos, ha apuntat que l'acord assolit és, en definitiva, una "esmena a la totalitat" que ha obligat a Rajoy a fer marxa enrere en tots els plantejaments que havia fet fins ara en matèria de pensions.Joan Tardà, el diputat d'ERC al Congrés, ha assegurat que aquests pressupostos fan que "els rics siguin més rics, i els pobres siguin més i més pobres". En la mateixa línia, ha afirmat que els beneficis del creixement del PIB dels últims tres anys -que tant ha abanderat Montoro com un èxit de la gestió dels populars- "s'han destinat a les grans Fortunes"."Després de tres anys de miracle econòmic, a Espanya aquest any hi ha hagut 3.000 defuncions més que naixaments i 116 famílies desnonades cada dia", ha continuat el diputat republicà, que ha seguit contrastant el suposat creixement econòmic amb la qualitat de vida dels ciutadans: "Com vol que els ciutadans visquin amb menys de 1.000 euros al mes i paguin una hipoteca o un lloguer".Després d'afirmar que "aquests pressupostos no s'haurien d'haver presentat mai, perquè és la catalanofòbia és la que els permet [referint-se al PP] estar en el poder", ha recalcat l'infrafinançament que reben els Països Catalans per part de l'Estat espanyol i ha titllat als comptes d'"espoli econòmic".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)