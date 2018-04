Torrent i Colau es reuneixen aquest dijous per traçar un front comú contra la repressió

Colau i Torrent, reunits al Parlament en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El president del Parlament, Roger Torrent, es reunirà aquest dijous amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per traçar un front comú "pels drets i les llibertats". La trobada, que és la segona dels dos dirigents aquesta legislatura, s'emmarca en la ronda de contactes de Torrent per bastir un front antirepressiu. De fet, independentistes i comuns han tancat files a l'hora de denunciar la repressió del govern espanyol sobre Catalunya. Torrent i Colau ja es van reunir el passat 23 de gener, just quan el dirigent republicà va ser nomenat president del Parlament. De fet, la seva primera audiència va ser amb l'alcaldessa de Barcelona, que en aquell moment el va urgir a garantir una investidura "efectiva de forma immediata".El president del Parlament fa setmanes que s'està reunint amb representants socials, sindicals i polítics per unificar forces davant la repressió de l'Estat. La trobada amb Colau s'emmarca en aquesta agenda. El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, també va reivindicar just després de l'empresonament de Jordi Turull i quatre dirigents independentistes més que calia teixir una aliança política i social per fer front a l'embat de l'Estat.Una de les primeres expressions d'aquest front a nivell social va ser la manifestació organitzada el passat 15 d'abril per l'Espai Democràcia i Convivència. La voluntat de Torrent és que això "cristal·litzi" d'alguna manera a nivell institucional.

