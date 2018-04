Els presos de JxCat demanen per carta a Puigdemont formar Govern

Roses i llaços grocs van recordar els presos polítics durant la diada de Sant Jordi Foto: Albert Alemany

Manifestació per la llibertat dels presos polítics Foto: Adrià Costa

Sànchez també va transmetre públicament per carta a Roger Torrent que "no intentar la investidura" seria un "error imperdonable"

Jordi Turull, Josep Rull i Albert Batet. Foto: Adrià Costa

Pocs dies després que Jordi Turull i Josep Rull fossin empresonats de nou a Estremera ja processats per rebel·lió, una delegació del PDECat els va anar a visitar per fer-los costat. Un dels missatges que van traslladar va ser especialment eloqüent: "Intentem de totes totes que Catalunya tingui Govern" . Aquesta idea no l'han abandonada i, segons diverses fonts consultades de Junts per Catalunya (JxCat) per, els presos polítics d'aquest espai han traslladat per carta a Carles Puigdemont la necessitat de formar un executiu i d'evitar la convocatòria de noves eleccions.Aquestes comunicacions escrites existeixen des de fa mesos i han estat compartides entre ells, però al llarg dels últims dies n'hi ha hagut una de conjunta sortida d'Estremera, on estan privats de llibertat Turull, Rull i Joaquim Forn. Això se suma a altres comunicacions des de Soto del Real, on està reclòs Jordi Sànchez des del 16 d'octubre . Sànchez ha tingut gran incidència en la dinàmica institucional els últims anys, i ja va jugar un paper clau en tots els fets d'octubre fins que va ser empresonat. El número dos de JxCat és una veu molt respectada pel president a l'exili i el seu entorn.La petició de formar Govern dirigida cap a Puigdemont arriba quan falta menys d'un mes perquè s'acabi el termini per investir un nou president i evitar nous comicis. En el cas de Forn, per exemple, ja hi ha hagut cartes prèvies, en les quals -segons dirigents que les han pogudes consultar directament- ha expressat "discrepàncies" sobre l'estratègia política seguida pel president a l'exili al llarg de les últimes setmanes. Fonts de JxCat destaquen que el component de "confrontació" amb l'Estat que Puigdemont promou a l'hora de provar la investidura a distància - opció que s'imposa des que va sortir de la presó de Neumünster - és interpretada com un perjudici en l'estratègia de defensa. En l'intent de deixar la presó preventiva, Forn va deixar la política i l'escó.Sànchez, que ha intentat dues vegades ser candidat a la presidència de la Generalitat sense èxit arran de les decisions del Tribunal Suprem, també s'ha posat en contacte amb Puigdemont per tal de demanar-li la formació ràpida d'un executiu a Catalunya. L'objectiu d'aquest Govern seria l'aixecament del 155, però no garantiria cap benefici immediat en forma de llibertat provisional per als presos. En tot cas, la posada en marxa de l'estructura governamental, amb tot el component de representació institucional que comporta, permetria disposar d'un altaveu per denunciar l'existència de reclusos per motius polítics. En tot cas, fonts de la defensa consultades perassenyalen que tots els presos tenen al cap que no sortiran abans del judici.Són especialment reveladores unes paraules que va fer servir Sànchez en una carta enviada a Roger Torrent , president del Parlament, en la qual renunciava a la seva candidatura a la presidència davant les traves del Suprem: "Mantinc des del 22 de desembre un compromís per concretar el mandat de les urnes, constituir Govern i evitar noves eleccions. La ciutadania mereix tot el respecte i la nostra obligació és intentar fer un executiu. De fet, no intentar la sessió d'investidura i renunciar a l'elecció d'una presidència per liderar un nou Govern seria un error imperdonable".A tot plegat cal sumar un altre element: els familiars dels presos, per ordre d'ells, han expressat en diversos àmbits la necessitat de formar un executiu. "És un dels missatges que queden clars en les visites", sosté un familiar. Els encausats, que en un primer moment del procés judicial van optar per un perfil baix davant del jutge i per centrar-se en demanar la llibertat provisional, han canviat d'estratègia i no s'estalvien crítiques cap a Llarena. "Això és un judici polític, i estan actuant com a tals", ressalta gràficament un membre de la defensa. "Vostè és qui m'ha convertit en un pres polític", va traslladar Turull al magistrat del Suprem la setmana passada En un primer moment, segons diverses fonts, la intenció dels presos de JxCat era fer una "carta oberta" dirigida al president a l'exili, però finalment no ha estat així i es manté en l'àmbit estrictament privat. Una carta oberta hauria suposat un element afegit de pressió a Puigdemont que hauria quedat descartat. Les comunicacions entre consellers empresonats i exiliats és tan fluïda com permet la situació física i judicial. De fet, en els viatges que l'equip de Puigdemont fa a Berlín hi ha vegades que hi porten cartes. És el cas, aquesta setmana, d'una missiva de Dolors Bassa, empresonada des del 23 de març a Alcalá Meco, on ja va estar privada de llibertat entre el 2 de novembre i el 4 de desembre.La resolució de la investidura, malgrat tot, encara és incerta. Tot i que Puigdemont "té clar que no serà president efectiu", segons recalca un alt dirigent consultat, la reforma de la llei de la Presidència per provar la investidura a distància segueix endavant i es podria aprovar la setmana vinent al Parlament . En tot cas, el més probable és que sigui recorreguda al Tribunal Constitucional (TC), de manera que seria suspesa. I és en aquest punt on caldria trobar un "pla D" abans del 22 de maig. Fonts parlamentàries detallen que la "gesticulació" es mantindrà per desig exprés de Puigdemont. De moment, no hi ha acord amb l'alternativa al president a l'exili, per bé que l'opció d'Elsa Artadi està guanyant opcions en les últimes hores. Sectors del PDECat, per exemple, ja no s'hi tanquen en banda. Queden 26 dies per sortir de dubtes.

