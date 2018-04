Detingut un home a Torroella de Montgrí acusat d'assetjar Albiol

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest dijous a Torroella de Montgrí (Girona) a un home acusat d'un delicte d'assetjament a través de xarxes socials al president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, han explicat a Europa Press fonts coneixedores del cas.Fa unes setmanes, el dirigent popular va posar una denúncia als Mossos d'Esquadra per les amenaces que rebia del detingut a través de Facebook i el cas va acabar assumint-lo l'Audiència Nacional, que és qui ha ordenat la detenció.L'operació policial l'han efectuat funcionaris de la Comissaria General d'Informació i de la Brigada Provincial d'Informació, unitats perifèriques encarregades de la tasca d'informació en el Cos Nacional de Policia. La detenció s'ha produït a les 9.30 hores d'aquest dijous i les actuacions han estat dirigides pel titular del jutjat central d'instrucció 5 de l'Audiència Nacional.En un missatge a Twitter recollit per Europa Press, Albiol ha valorat així la detenció: "Crec que que alguns s'ho pensaran dues vegades abans d'amenaçar família i polítics per no simpatitzar amb el procés. No tot s'hi val".

