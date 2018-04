Directius d'Unipost asseguren que no van cobrar per repartir cartes relacionades amb l'1-O

Uns manifestants pengen cartells del referèndum a la seu d'Unipost durant un escorcoll de la Guàrdia Civil. Foto: Albert Prieto

Dos directius de l'empresa postal Unipost han declarat aquest dimecres a la tarda davant del magistrat del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que instrueix la causa, i han afirmat que la companyia no va arribar a cobrar mai l'encàrrec de la Generalitat per repartir milers de notificacions pels membres de les meses electorals de l'1-O. Com que el palet amb les cartes certificades va ser decomissat per la Guàrdia Civil en un registre a la nau de Terrassa, l'enviament no es va fer i l'encàrrec no es va arribar a cobrar mai.Fonts jurídiques han explicat que el cap d'operacions, Felipe Andanuche, detingut al desembre juntament amb Raventós, ha explicat que un superior seu li va manar que preparés un dispositiu per enviar cartes certificades, sense especificar-li qui era el client ni de què es tractava. Era un encàrrec relativament habitual. Ell ho va preparar i ho va explicar per correu electrònic a un altre company, ja que havia de marxar de vacances. Quan la Guàrdia Civil va entrar a les naus de L'Hospitalet de Llobregat i Terrassa, ell era de vacances.Raventós ha explicat al jutge que l'encàrrec de la Generalitat entrava dins del contracte marc que es renovava any a any almenys des del 2015, i que no van saber que els enviaments eren per l'1-O fins que la Guàrdia Civil va obrir les cartes certificades. De fet, ha recordat que és delicte obrir el correu postal sense autorització judicial, i per això desconeixien el contingut dels sobres.A banda de Raventós i Andanuche, també han declarat com a testimonis cinc treballadors de l'empresa, que està a punt de ser liquidada per fallida econòmica.Segons algunes fonts, el magistrat ha estat força inquisitiu per saber què havia passat amb el palet on hi havia les cartes certificades, si algú el va moure o manipular, si s'havia arribat a obrir o se'n coneixia el contingut. També ha volgut saber si l'empresa va obrir alguna investigació interna per saber quins treballadors havien tractat la qüestió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)