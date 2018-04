Querella col·lectiva contra la confiscació de samarretes grogues

Policía Nacional requisa camisetas amarillas con lemas a favor de la independencia en la entrada del Wanda Metropolitano.#FinalCopa https://t.co/T3zUXUGlLD pic.twitter.com/lDI1crmu9D — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 21 d’abril de 2018

L'associació d'advocats Drets ha impulsat una querella col·lectiva, que denunciarà de forma conjunta la confiscació de samarretes, banderes, bufandes i altre material groc o amb vinculacions independentistes el passat cap de setmana, durant la final de la Copa del Rei, entre el FC Barcelona i el Sevilla.A les portes, tot i que també a l'interior de l'estadi Wanda Metropolitano, la policia espanyola va intervenir els objectes grocs que portava l'afició catalana, un fet que diversos ciutadans van denunciar llavors a través de les xarxes socials, i que ara Drets portarà als tribunals."Hem decidit interposar denúncia pels fets, i el primer pas que hem fet és una crida pública a totes les persones afectades", explica al'advocat de l'entitat Sergi Blàzquez. Per això, s'insta els afectats a posar-se en contacte amb Drets -a través de la pàgina web -, i a aportar proves gràfiques o testificals que acreditin que se'ls va requisar el material. Amb aquest objectiu, diu, ja hi ha un "equip de treball" conformat per diversos advocats, que treballen per teixir la demanda a tres nivells: via civil, penal i administrativa.El procediment civil s'entén, segons Blàzquez, per la directa "vulneració dels drets fonamentals" dels ciutadans. La penal, afegeix, respon a l'article 542 del codi penal, és a dir, aquell que fa referència als càrrecs o funcionaris públics que, coneixent que poden vulnerar drets, impedeixen el seu desenvolupament, com és el cas dels policies respecte de la llibertat d'expressió dels aficionats. Finalment, la via administrativa, que es cursarà en referència a les autoritats o comandaments que van ordenar les actuacions.En menys de 24 hores, assegura l'advocat, Drets ja ha rebut desenes de casos que es portaran als tribunals a través de la demanda col·lectiva, a l'espera de rebre'n molts més en les properes setmanes. El termini, precisa, es tancarà una vegada no arribin més suposades vulneracions de drets. Per altra banda, indica, s'encetarà en paral·lel una campanya de micromecenatge per aconseguir els diners necessaris per pagar els procuradors, notaris i altres despeses legals.

