CCOO i UGT consideren un intent d'«afeblir» el dret de vaga el judici contra la Intersindical pel 8-N

CCOO i UGT lamenten que Foment del Treball hagi portat la Intersindical-CSC aquest dimecres un judici per la vaga del 8-N, convocada després dels empresonaments dels dirigents independentistes. El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha considerat un "intent d'afeblir el dret de vaga" que s'assegui un sindicat al banc dels acusats per haver convocat una protesta, mentre que el seu homòleg de la UGT, Camil Ros, ha rebutjat la judicialització del conflicte polític.Es dona la circumstància, però, que Foment del Treball va utilitzar declaracions de CCOO i UGT , que no van avalar la vaga en considerar-la de caràcter polític, per denunciar la Intersindical. En concret, la demanda destacava que UGT i CCOO "es van desmarcar de la vaga general en considerar-la de caràcter polític". Subratlla que Ros "va indicar als mitjans que 'és més una vaga política que laboral'", mentre que Pacheco "va exposar que 'hi ha incomoditat quan s'intenta convertir un conflicte polític en un de caràcter laboral'". "La premsa ha recollit que el motiu, expressat per ambdues centrals sindicals, per desmarcar-se de la vaga és que no es tracta d'un conflicte laboral", insistia la denúncia.La Intersindical-CSC ha fet durant el judici un ampli desplegament d'arguments per defensar per què la vaga del passat 8 de novembre va ser plenament legal. Ha estat al judici que ha començat a la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), arran de la demanda de la patronal Foment del Treball, que considera que hi ha diversos elements que justifiquen la il·legalitat del que va acabar sent la segona aturada de país del 2017, en què es van mobilitzar milers de persones.

