La policia irromp en un tanatori per desbloquejar el mòbil d'un mort amb el seu dit

Fet insòlit als Estats Units. Diversos agents de la policia van entrar en una funerària, on s'hi estava celebrant un vetllatori, per intentar desbloquejar un telèfon mòbil amb el dit del mort. Els fets van tenir lloc a la ciutat de Clearwater, a la costa oest de Florida.El cos policial justifica l'acció per estar emmarcada en la investigació per un tiroteig a la localitat de Wawa. L'objectiu era poder accedir al dispositiu i descarregar-ne informació, ja que el propietari havia estat abatut pels agents quan intentava escapar-se en cotxe.La família de la víctima va qualificar els fets com una falta de respecte i una acció inapropiada. El tinent de la policia, tal com expliquen mitjans locals, va argumentar que no requeria ordre judicial perquè "no hi ha una expectativa de privacitat després de la mort".

