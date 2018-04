ETA entrega dues caixes amb armes a les autoritats franceses

Membres de la banda terrorista ETA, el 20 d'octubre del 2011, en l'anunci del cessament de la lluita armada Foto: ACN

ETA ha lliurat dues caixes amb armes a les autoritats franceses a Baiona, segons han informat diversos mitjans. Una setmana abans que se celebri l'acte en què la banda armada anunciarà la seva dissolució, el 4 de maig al poble de Kanbo, al País Basc francès. La policia francesa està analitzant el contingut d'aquestes caixes.La decisió de dissoldre's arriba un any després que Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi i Llibertat) confirmés l'entrega d'armes a la "societat civil" i set des del cessament terminant de la violència. La setmana passada, l'organització terrorista va fer públic un comunicat en el qual reconeixia el dany causat i demanava perdó a part de les víctimes. A l'acte per anunciar la dissolució d'ETA hi participaran personalitats d'arreu del món implicades en les negociacions.

