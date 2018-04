El Síndic de Greuges demana que s'investigui l’actuació policial durant la final de Copa

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó Foto: Adrià Costa

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una actuació d’ofici i ha enviat una carta al Defensor del Poble de l’estat espanyol en què li proposa que investigui l'actuació de la policia espanyola durant la final de la Copa dissabte passat. Els agents van requisar samarretes, bufandes i diversos accessoris de color groc a l’entrada de l’estadi Wanda Metropolitano de Madrid.Segons el Síndic, alguns seguidors del Barça també s’han queixat que els agents van requisar cartolines amb la paraula “llibertat” i estelades. Ribó considera que caldria saber si s’han adoptat mesures disciplinàries contra els agents implicats després que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, hagi xifrat en 199 les samarretes comissades i hagi indicat que no es va donar cap instrucció concreta des del seu Ministeri.En el seu escrit, el Síndic es fa ressò de les informacions publicades en diversos mitjans segons les quals la policia va filmar i fotografiar abans del partit els seguidors asseguts a les grades designades per a l’afició blaugrana. Davant del que sembla una nova vulneració de la llibertat d’expressió, el Síndic considera que correspon al Defensor del Poble la tasca d’esclarir els motius d’aquesta actuació policial.En la missiva, el Síndic demana al Defensor del Poble que "es pronunciï en defensa de l’exercici del dret a la llibertat d’expressió” recollit en la Constitució espanyola i també destaca que "és incoherent justificar els decomisos per raons de seguretat atès el seu contingut polític".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)