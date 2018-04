Arxivat el cas contra el professor de Tremp acusat d'incitació a l'odi i revelació de secrets

—Darrerament no diu res el filldeputa del Rei.

++Felipe VI?

—No, home, me referiva a Alfonso XIII.

++Doncs no diu res perquè és mort.

—Felipe VI?

++No, Alfonso XIII.

—Doncs que se fota i que se podrisca a l'infern, el molt filldeputa.

++Felipe VI?

.... — Manel Riu Fillat 🎗️🇧🇪🇨🇭 (@Mireiagalindo) 25 de novembre de 2017

La jutgessa de Tremp ha arxivat de manera provisional la causa contra el professor de Tremp, Manel Riu, acusat per la Guàrdia Civil d’un delicte d’incitació a l’odi i revelació de secrets per un centenar de tuits publicats a Twitter i pels comentaris al seu perfil de Facebook.El mateix Manel Riu ho ha donat a conèixer aquest dimecres al matí a través de les xarxes socials , on també ha matisat que després que així ho sol·licités fiscalia, la jutgessa ha accedit a la petició d’enviar el cas a l’Audiència Nacional per si es troba un possible delicte d’injúries al rei Felip VI per piulades com aquesta.Riu, que és professor a l’Institut de Tremp, va anar a declarar el passat 18 de gener acompanyat d’un centenar de persones que li van donar suport amb pancartes i cartells fins a les portes dels jutjats. Riu va reconèixer tots els comentaris fets a Twiter i Facebook, crítics amb la Guàrdia Civil i el govern espanyol però els va contextualitzar en el temps i els fets.Manel Riu va ser detingut per la Guàrdia Civil i traslladat a comissaria el passat 16 de novembre. Se l'acusava d’un presumpte delicte d’incitació a l’odi arran dels seus comentaris a les xarxes socials on denunciava la violència policial. Riu, però, es va acollir al seu dret a no declarar, i va estar deixat en llibertat després de signar uns documents al costat del seu advocat.El cos armat va detallar pocs dies després que la detenció de Riu s’incloïa dins la que han anomenat “operació Dignity” i que a part del delicte d’odi, al denunciat se li atribuïa també el de revelació de secrets. Segons la versió del cos policial, el 7 d’octubre agents de la Guàrdia Civil van ser objecte “d’insults i amenaces” per part de Riu, que també va publicar al seu perfil de Facebook diversos comentaris, tal i com afirmen, “dirigits a promoure i incitar l’odi i l'hostilitat contra el col·lectiu de la Guàrdia Civil”.

