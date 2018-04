Seguiment irregular de la vaga estudiantil a la UAB

L'accés de Bellaterra, tallat aquest matí Foto: Albert Hernàndez

La primera jornada de vaga d'estudiants , convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans de la Universitat Autònoma de Barcelona (SEPC-UAB), ha tingut un seguiment irregular en les diferents facultats del campus.A la Facultat de Medicina s'ha desenvolupat tota la docència que estava prevista. A les de Ciències, Veterinària i de Biociències, així com a l'Escola d'Enginyeria, també hi ha hagut activitat, però amb menys estudiants del que habitualment hi ha en una jornada lectiva.A les facultats de Ciències de la Comunicació, Dret, Ciències Polítiques i Sociologia, Economia i Empresa, Traducció i Interpretació, Ciències de la Educació, Filosofia i Lletres i Psicologia no s'han impartit classes.Aquest dijous, el SEPC ha convocat una vaga estudiantil per reclamar la rebaixa del 30% de les taxes universitàries, entre d'altres reivindicacions. A la UAB se celebrarà una segona jornada d'aturada, amb la previsió que un grup d'uns 150 estudiants facin nit al campus.

