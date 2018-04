Treballadors de TVE denuncien al Parlament Europeu la «manipulació» de la televisió pública d'Espanya

El consell d'informatius de Televisió Espanyola (TVE) ha denunciat aquest dimecres al Parlament Europeu "la manipulació i la censura" a la informació que s'emet per RTVE. Representants dels treballadors de la cadena espanyola s'han reunit amb la presidenta del Comitè de Peticions, Cecilia Wikström, per parlar amb ella sobre el cas, que la cambra ja va admetre a tràmit fa dos mesos, i que actualment està estudiant.Alejandro Caballero, del Consell d'Informatius de RTVE ha recordat que en la petició el que demanen els treballadors és que des del Parlament Europeu "s'exigeixi al govern espanyol que es compleixin principis fonamentals en els valors europeus, com la imparcialitat, la pluralitat i la independència, a les quals ha d'estar obligada qualsevol televisió pública". Coincidint amb la visita dels treballadors de TVE a la cambra, el PP ha emès un comunicat en què informa que s'ha registrat al Parlament Europeu una "petició ciutadana" per "estudiar la manipulació i la falta de neutralitat dels mitjans de comunicació públics que depenen de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), entre ells TV3 i Catalunya Ràdio".La petició, que ara l'Eurocambra haurà de decidir si admet a tràmit o no, la promou l'exdiputat del PP per Girona Sergio Santamaría Santigosa. L'eurodiputada del PP i vicepresidenta del Comitè de Peticions de l'Eurocambra, Rosa Estaràs, ha assegurat que la queixa sobre els mitjans catalans "detalla nombrosos fets i indicis que apunten que TV3 i altres mitjans catalans han estat exclusivament al servei de governs catalans per promoure la independència i que, per tant, no han treballat per donar una informació completa i veraç al conjunt dels catalans".Segons Estaràs, "és rellevant" que la queixa es tracti al Comitè de Peticions "igual que s'ha fet amb altres peticions relatives a mitjans de comunicació públics". A diferència del cas de TVE, però, la petició sobre TV3 i Catalunya Ràdio encara no ha estat acceptada pel comitè i, per ara, només ha estat registrada a la cambra, com passa amb totes les queixes que arriben a Brussel·les. La queixa, en el cas dels mitjans catalans, és d'un particular, exdiputat del PP, mentre que són els propis periodistes de TVE els que promouen la petició sobre la cadena espanyola. El Secretariat del Comitè de Peticions haurà de determinar ara si el cas de TV3 és admissible o no.La petició sobre TV3 i Catalunya Ràdio, promoguda per l'exdiputat popular Santamaría Santigosa, es queixa d'El matí de Catalunya Ràdio de Mònica Terribas, de l'InfoK, de l'emissió de l'anunci de l'1-O, del FAQS, del programa Està Passant o del Tot es mou d'Helena García-Melero. El document també critica la cobertura als serveis informatius de TV3, i menciona des de connexions del corresponsal a Brussel·les, Xavi Coral fins al Més 3/24 de Xavier Graset.Per la seva banda, l'eurodiputat d'ERC Josep Maria-Terricabras, que és membre de la Comissió de Peticions de la cambra, ha reiterat també en declaracions a l'ACN que la petició s'ha registrat però encara no s'ha acceptat. "La petició només l'han registrat, veurem quin recorregut té", explica el parlamentari, que assegura que un registre "no és un primer pas de res" sinó que és "simplement que es considera per veure si s'accepta o no la queixa". No descarta que la Comissió accepti la petició, ja que "és molt laxa" i assegura, a més, que n'arriben "centenars", "sobretot de l'estat espanyol".La petició de l'exdiputat del PP Sergio Santamaría Santigosa pretén, segons Terricabras "que s'accepti que la televisió catalana és tan parcial i tan poc plural com RTVE, i la mentida és òbvia". En el seu cas (els treballadors de RTVE) expliquen que hi ha "pluralitat zero" a les tertúlies, assenyala. "Això no es pot dir ni de la ràdio ni de la televisió catalana, on sempre hi ha representants de tots els grups", assegura destacant que "tothom fa elogis de la imparcialitat de la radiotelevisió catalana, de la qualitat i de la pluralitat".Algunes peticions, lamenta, "només són per fer soroll". "No pretenen tenir raó perquè saben que no la tenen, però alguna gent se'ls creu i es pensen que per desitjar coses ja són veritat", conclou."Els mitjans públics han de ser independents i plurals i no han de ser la veu de cap govern", ha assegurat Alejandro Caballero, del comitè d'informatius de TVE. Segons ha explicat, el proper pas a l'Eurocambra serà una audiència a la Comissió de Peticions, que està prevista a meitats del mes que ve, cap al 16 de maig tot i que la data pot variar. Els passos, ha explicat, passen per un informe de la Comissió Europea, que no és vinculant però sí preceptiu, i hi haurà també un altre document del ple de l'Eurocambra.Durant la roda de premsa els treballadors han citat diversos exemples del que consideren que és manipulació i han destacat la manca de pluralitat a les tertúlies. "Les persones que actualment dirigeixen RTVE pretenen ocultar coses que després són notícia". Entre els casos que han esmentat Caballero hi ha, per exemple, l'ocultació fins al minut 15 de l'informatiu del lliurament de part de l'arsenal d'ETA l'abril del 2017. "El que estem demanant és el respecte dels drets fonamentals", ha conclòs el representant dels treballadors.Per la seva banda, Gabriel López ha parlat de "situació crítica" i ha apuntat que es "vulneren" alguns principis europeus i la Carta de Drets Fonamentals de la UE en els punts que obliguen els governs a "garantir el pluralisme als mitjans de comunicació".

