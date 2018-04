Un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Barcelona determina que la multiconsulta s'ha de celebrar

El rebuig del darrer ple de Barcelona a la multiconsulta ha rebut un dur cop per part de la Comissió d'Empara, un òrgan consultiu que vetlla per la correcta aplicació del Reglament de Participació Ciutadana. Malgrat que el ple va votar en contra de les dues preguntes que el govern d'Ada Colau volia sotmetre al parer dels barcelonins abans de l'estiu –una sobre la remunicipalització de l'aigua i l'altra sobre memòria històrica -, la comissió ha conclòs que "no es poden considerar com a rebutjades" i que no es pot procedir a denegar-les. Dit d'una altra manera, determina que la multiconsulta s'ha de celebrar.Així ho estableix l'informe de la Comissió d'Empara, al qual ha tingut accés, i que ha elaborat a instàncies de les entitats que promovien les dues preguntes. Associacions com Aigua és Vida promovien la qüestió referent a la gestió pública de l'aigua, i el bloc format per Tanquem els CIE i Metromuster, entre altres, havien presentat una pregunta sobre el canvi de nom de la plaça dedicada a l'esclavista Antonio López pel d'Idrissa Diallo, que va morir al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca.Malgrat que la comissió disposava de dos mesos per emetre l'informe, l'ha enllestit en menys d'una setmana perquè considerava que era urgent pronunciar-se després dels mesos de treball de les persones que van participar en la recollida de signatures per fer possible la multiconsulta. Les entitats reclamaven repetir el ple que va tombar-la , però la comissió entén que no és necessari. Considera que el ple celebrat és vàlid, si bé que cal "corregir" el recompte dels vots perquè sosté que alguns dels contraris no ho són.

Informe de la Comissió d'Empara sobre la multiconsulta by naciodigital on Scribd

Colau ho té molt difícil per fer la multiconsulta en aquest mandat L'informe sobre la multiconsulta obre la porta a revertir el rebuig del ple municipal, però aquesta no és l'única dificultat que hauria de salvar perquè s'acabi celebrant. L'amenacen diversos recursos judicials que volen impedir que es tiri endavant, i hi ha en marxa una investigació de la Fiscalia per la cessió de dades del padró. El govern d'Ada Colau hi veu darrere l'empresa Agbar, a la qual acusa de pressionar perquè no es pregunti sobre la remunicipalització de l'aigua. Al govern ja donen per fet que no es podria fer abans de l'estiu com pretenia, però encara hi veu una finestra d'oportunitat a la tardor. El reglament impedeix fer-la en any d'eleccions municipals, o sigui que no es podria fer en el 2019.

L'argument central de la Comissió d'Empara és que, atenint-se al reglament de participació, els partits només poden votar en contra de les preguntes si es determina que no s'adeqüen a l'ordenament jurídic, i "no per simples raons d'oportunitat, ja siguin ideològiques o estratègiques". Sosté que alguns grups –Cs, PSC i PP- així van al·legar-ho, tot i que "amb poca motivació sobre el tema", però dos –el Grup Demòcrata (el PDECat) i la CUP- no van fer referència a qüestions jurídiques durant la seva argumentació, raó per la qual els seus vots contraris "no tenen validesa jurídica".Tenint en compte això, la comissió ha fet un nou recompte de tots els vots i conclou que la multiconsulta no es pot denegar. Es gira la truita en restar els vots contraris que considera "sense fonamentació" –els dels nou regidors del PDECat i els tres de la CUP en el cas només de la pregunta de l'aigua, ja que va votar a favor de l'altra-, i les dues preguntes surten aprovades per majoria simple. Seguint aquest raonament, la pregunta de l'aigua hauria rebut 16 vots a favor, 12 en contra fonamentats en la falta d'adequació a l'ordenament jurídic, 12 en contra sense fonamentació i 1 abstenció.La comissió també es mostra crítica amb el paper que ha tingut el govern municipal de Barcelona en Comú, el qual considera que hauria de fer "més promoció i pedagogia" sobre la multiconsulta. A més, demana als grups que, per no crear desafecció respecte del dret de participació, aprofundeixin en el coneixement del reglament de participació i "es comprometin a no utilitzar motivacions d'oportunitat política per paralitzar iniciatives d'impuls ciutadà".

