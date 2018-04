Els Mossos van fer un informe perquè l'Audiència Nacional investigués els CDR per rebel·lió

Actuació contundents dels Mossos contra una acció dels CDR Foto: Martí Albesa

Els Mossos d'Esquadra van elaborar un informe que van enviar a l'Audiència Nacional perquè investigués els Comitès de Defensa de la República (CDR) per un possible delicte de rebel·lió pels talls viaris i ferroviaris que hi va haver arreu de Catalunya durant la vaga general del 8 de novembre.L'informe de la Comissaria General d'Informació dels Mossos descriu els CDR com "agrupacions de persones" amb una "més que notable capacitat d'acció" i adverteix que "si tornen a actuar de manera coordinada" poden suposar "un risc potencial per a la convivència ciutadana".El jutge de l'Audiència Nacional, però, ho va descartar i va arxivar la causa. Per això, els mossos van fer 65 atestats que han enviat a diferents jutjats d'instrucció d'arreu de Catalunya per delictes com desordres públics, coaccions o desobediència. Hi ha informes enviats a jutjats de Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa, Girona, Santa Coloma de Farners, Tremp, Lleida, Puigcerdà, Tortosa o Gandesa, entre altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)