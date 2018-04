Augmenta l'alerta per contaminació a l'àrea de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol d'actuació per episodi d'alts nivells de contaminació atmosfèrica per l'augment dels nivells de partícules en suspensió (PM10), de més de 50ug per metre cúbic en dues estacions de mesurament. El consistori ha optat per aquesta mesura després que la Generalitat hagi elevat l'avís preventiu per pol·lució de partícules a episodi en els 40 municipis de la regió metropolitana que constitueixen l'àmbit d'aplicació del Pla d'actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire Tot i això, no s'activa la prohibició de la circulació dels cotxes més contaminants, però es recomana deixar el vehicle a casa quan sigui possible. Des de les administracions, i els mateixos Mossos d'Esquadra, han demanat evitar l'ús del vehicle privat.Com a conseqüència de l'episodi per partícules en suspensió PM10, l'atmosfera veu reduïda la seva capacitat de dispersió dels contaminants donant nivells elevats de partícules inferiors a les 10 micres. Per tot això, l'Ajuntament ha activat una sèrie de mesures com el reg de parcs i places no asfaltats i l'increment de reg amb aigua freàtica a les principals vies de la ciutat, la supressió de la utilització de bufadors en tots els serveis de neteja i jardineria i la prohibició les activitats que generin pols.La declaració d'episodi es desactivarà per part de la Generalitat quan la mitjana diària dels nivells de PM10 sigui inferior al valor límit de 50ug per metre cúbic.Segons fonts municipals, la població de Barcelona està exposada a un aire amb nivells de contaminants que superen els límits que estableixen les autoritats sanitàries. Així, el 68% de la ciutadania viu exposada al (NO2) per sobre dels valors límits que fixa la UE i dels valors de referència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).En el cas de les partícules (PM10) el 97% de la població es troba potencialment exposada a nivells superiors als de referència marcats per l'OMS. Aquesta situació afecta a tota la població, però especialment als col·lectius més vulnerables (infants, dones embarassades, gent gran i persones amb problemes de salut).L'episodi no comporta restriccions de trànsit però s'aconsella moure's a peu en bici i en les hores de menys trànsit, utilitzar el transport públic, regular la climatització de les llars i llocs de treball evitant un escalfament o refrigeració excessiva i ventilar l'habitatge en hores de menys trànsit al carrer. Per a la població més vulnerable –persones amb malalties respiratòries i del cor i persones grans- es recomana reduir l'exercici físic intens, en especial a l'exterior.

