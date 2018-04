La multinacional Cargill referma la seva aposta pel Port de Barcelona. Tal com ha ratificat el Consell d'Administració de la infraestructura catalana, s'ha donat llum verda a l'empresa especialitzada en la compra, processament i distribució de cereals i olis vegetals per invertir 18,2 milions d'euros. L'acord implica que el Port de Barcelona accepti una pròrroga de dos anys de la concessió.Concretament, Cargill realitzarà un conjunt d'inversions d'aproximadament 12 milions i mig d'euros que es completaran amb dues actuacions addicionals de millora mediambiental que augmenten la inversió total fins als 18,2 estipulats. Les obres inclouen la construcció de dues noves sitges de 9.500 metres cúbics, que incrementen un 35% la capacitat d'emmagatzematge de la planta; una nova instal·lació mecànica per a la descàrrega de fava de soja; i la modificació de les transportadores de fava de soja.Així mateix, Cargill preveu dues obres més dirigides a la millora mediambiental de l'operativa que desenvolupa al Port. L'empresa, instal·lada des de 1976 al moll Álvarez de la Campa, va renovar per 20 anys la seva concessió el febrer de 2016. Les actuacions integrades en aquesta inversió, es troben en diferents fases d'execució o projecte.El Port de Barcelona elaborarà un estudi per valorar la viabilitat de l'ampliació de calat del moll Álvarez de la Campa, fet que permetria a Cargill rebre vaixells de dimensions superiors als que opera en l'actualitat.

