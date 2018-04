Com t'afecta la nova llei de protecció de dades?

Facebook també es veurà afectada per la llei de protecció de dades

El nou reglament europeu de protecció de dades entrarà en vigor el 25 de maig. Es tracta d'una regulació que va ser aprovada pel parlament europeu l'abril de 2016 i després de dos anys de transició finalment s'aplicarà amb caràcter vinculant a tots els estats membre de la Unió Europea. La legislació introdueix mesures per protegir les dades privades dels consumidors que tenen les empreses i les administracions.Tal com ha informat TV3 , aquest reglament cobreix tots els ciutadans de la UE, tant si les dades són recollides per empreses o servidors de fora de la Unió: qualsevol companyia que tingui dades de ciutadans europeus haurà de complir aquesta norma. Això és rellevant, entre d'altres motius, per l'escàndol de Facebook i la filtració massiva de dades dels usuaris.La llei fa referència a "dades personals", és a dir, informació que permet identificar una persona: nom, fotografia, e-mail, detalls del compte bancari, ús de xarxes socials... A partir d'ara, les empreses que treballin amb aquestes dades hauran de demanar als clients un consentiment explícit per continuar-ho fent.A més, ara també serà possible demanar que s'esborrin les dades personals que tenen les empreses. És el que s'anomena "dret a l'oblit". La llei també reconeix el dret a l'accés: això vol dir que l'usuari podrà demanar una còpia gratuïta de les seves dades. De la mateixa manera, l'usuari tindrà el dret a ser notificat: en cas de filtració, l'afectat haurà de ser advertit en menys de 72 hores.En cas que les empreses no compleixin la llei, poden haver-hi sancions. Unes multes que podran arribar al 4% dels ingressos anuals de la companyia o bé als 20 milions d'euros.

