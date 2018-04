Associacions de veïns portaran l'Ajuntament als tribunals per les obres del nou Camp Nou

Recreació de com quedarà l'Espai Barça Foto: Ajuntament de Barcelona

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha anunciat que presentarà un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Barcelona, una vegada s'aprovi definitivament l'Espai Barça, que inclou la remodelació del Camp Nou. La presidenta del col·lectiu, Ana Mena, assegura que un "equipament esportiu, segons la llei, només pot transformar-se en zona verda o espai lliure" i assegura que en el projecte de reforma presentat el Futbol Club Barcelona proposen "usos terciaris" amb la construcció d'oficines i hotels.Divendres, el plenari aprovarà de forma inicial el projecte urbanístic però desprès serà la Generalitat qui haurà de donar el vistiplau a la requalificació de terrenys i a la construcció del nou estadi, abans que el plenari no ho faci de forma definitiva. La FAVB té l'"esperança" que la comissió d'Urbanisme de la Generalitat "s'ho mirarà més bé" i demani rectificar al govern local. En cas en què això no es produís, les entitats veïnals engegaran el procés judicial.Tot i així, els veïns han volgut mostrar la seva "decepció" pels grups polítics que divendres votaran a favor del projecte, que són tots tret de la CUP. Però a banda, estan preocupats perquè consideren que aquest plantejament del Barça "crea precedents" i obre la porta a futures requalificacions.Mena, també ha subratllat que "a qualsevol privat no se li deixa fer el que estan fent amb el Barça", ja que segons el govern local no hi ha cap incompliment legal perquè es guanyen metres de zona verda. De tota manera, les entitats han assegurat que hi ha "una definició perversa" de la llei per justificar la requalificació de terrenys.La FAVB apunta que la proposta de l'Espai Barça incompliria amb el punt 98.1 de la Llei d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, però que també s'incompliria el Pla Metropolità d'Urbanisme i la Llei de l'Esport en què contenen referències a la impossibilitat de modificar un terreny destinat a equipament esportiu a altres usos que no sigui una zona verda.Precisament dins de la remodelació del Camp Nou, el Barça preveu construir dos edificis de 45 metres cada un d'ells que es convertiran en un hotel i oficines que seran llogades a altres empreses. Els veïns veuen aquests dos edificis com una font d'ingressos "que li paguen l'ampliació" del camp de futbol.A més, les esmenes que han incorporat en la modificació del projecte no són "substancials" per a la FAVB ja que les reformes dels carrers Arístides Maillol i Joan XXIII no comporten "ni la necessitat, ni l'interès" i fins i tot creuen que les noves vies poden portar "problemes de mobilitat" a l'hora de fer sortir els vehicles els dies de partit al Camp Nou.D'aquesta manera, les diferents associacions de Les Corts i Zona Universitària es senten "enganyats" per l'equip de govern municipal però consideren que "la única manera" de resoldre el projecte "és consensuar" una solució entre el club esportiu, les associacions de veïns i el prop Ajuntament.Però el marge per consensuar una mesura a tres bandes sembla impossible abans de l'aprovació inicial que es produirà aquest mateix divendres amb el suport de 37 dels 41 regidors que té l'Ajuntament de Barcelona. Per això la "confiança" de la FAVB recau ara en la comissió d'Urbanisme de la Generalitat amb qui ja han anunciat que estan en converses.Ja fa gairebé dues dècades que el FC Barcelona vol intervenir en el Camp Nou, i mostra d'això és que el 1999 Josep Lluís Núñez ja va formular el pla Barça 2000. Finalment les obres s'iniciaran l'any que ve. El primer trimestre es podran iniciar treballs com les del nou palau blaugrana, però les més importants, les de l'estadi, s'encetaran a l'estiu, i es faran durant quatre estius consecutius, fins al 2022.

