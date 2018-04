CCOO i UGT criden a reforçar l'1 de maig amb les reivindicacions del 8-M i els pensionistes

Les dades de la desigualtat i pobresa que subratllen els sindicats - Un 23,6% de catalans estan en risc de pobresa

- 390.000 persones ocupades són pobres

- Nou de cada deu contractes nous són temporals i un de cada quatre dura menys d'una setmana.

- El 74% de l'ocupació a temps parcial, modalitat que està creixent, és per a les dones

- La xifra de persones desocupades segueixen sent al voltant de mig milió i la meitat són de llarga durada.

- Les dones van cobrar 6.568 euros menys que els homes

- Els pressupostos generals de l'Estat han reduït de 200 miliols a 80 la partida per combatre la violència masclista.

Un 1 de maig que begui de l'embranzida de la gran manifestació feminista del 8 de març i de les reivindicacions dels pensionistes, que en els darrers mesos s'han fet fort al carrer. Així plantegen la mobilització del Dia del Treballador els sindicats CCOO i UGT, que amb el lema Ara ens toca a nosaltres faran que la jornada pivoti en quatre grans ítems: la igualtat, una millor ocupació, salaris més alts i pensions dignes. Els dos sindicats han carregat contra l'acord del PP i del PNB en el marc pressupostari per pujar les pensions en funció de l'IPC i ho atribueixen a una maniobra per "desmobilitzar".Després de mesos on el pols de la reivindicació des del punt de vista social i dels drets i de les llibertats ha tornat a ocupar el carrer, els dos sindicats demanen avançar cap a l'articulació d'una resposta "global" a les polítiques del govern del PP. Després de ser dos dels promotors de la manifestació en defensa de la democràcia, els drets i la llibertat dels presos polítics -fet que ha suposat discrepàncies dins dels sindicats- CCOO i UGT demanen que ara es prioritzi la defensa dels drets socials."Tenim el debat dels drets i llibertats i de Catalunya i Espanya, però també el dels drets socials, les retallades i la sortida de la crisi econòmica. L'1 de maig cap de les altres reivindicacions ha de tapar aquesta", ha defensat el secretari general de la UGT, Camil Ros, que ha defensat que és compatible participar dels dos tipus de manifestació. El seu homòleg de CCOO, Javier Pacheco, ha puntualitzat que el que no poden fer determinats partits és demanar-los "neutralitat ideològica" perquè si no "mai podrien convocar una vaga". Tot un dard a Ciutadans, que han carregat contra els sindicats per la seva implicació en la protesta del 15 d'abril fins al punt d'anuncia a bombo i platerets que Albert Rivera es donava de baixa de la UGT.Un 23,6% de de persones es troben en risc de pobresa a Catalunya. I 390.000 d'ocupades no tenen prou recursos malgrat tenir un salari. L'economia creix -un 3,4% l'any 2017- però, en canvi, la desigualtat i la pobresa se situen a nivells superiors que fa deu anys. Aquesta és la radiografia que fan CCOO i UGT del panorama laboral català, en el qual, asseguren, la generació de riquesa no s'ha notat a les butxaques dels treballadors. La derogació de la reforma laboral és una de les grans reivindicacions, així com un increment salarial impossible de negociar a hores d'ara amb la CEOEEls pensionistes han estat en els darrers mesos un dels col·lectius més actius a l'hora de rebel·lar-se al carrer per reivindicar un augment de les prestacions. Els sindicats han estat crítics amb el pacte segellat pel PP amb el PNB, que dona suport a la tramitació dels pressupostos, per fixar una pujada de les pensions vinculades a l'IPC. "És un acord pírric, una operació de maquillatge", ha dit Ros. Pacheco ha apuntat que és una "vàlvula d'escapament" per a un PNB que ha vist com a Bilbao es feien les mobilitzacions més potents de pensionistes. "Busquen desmobilitzar", ha conclòs. Segons CCOO i UGT, l'acord per les pensions s'ha de produir en el marc del Pacte de Toledo i el model de sostenibilitat ha d'anar lligat a un increment dels salaris. Les pensions haurien de ser, han dit, d'un mínim de 1.000 euros quan en l'actualitat la mitjana a Catalunya se situa en els 900.Els dos sindicats han subratllat també que l'1 de març d'aquest any va començar, en realitat, el 8 de març amb la gran vaga feminista. "No havia passat mai que es combinés la reivindicació als centres de treball amb el carrer", ha dit Ros, que ha demanat sumar tant la lluita de les pensions com la de la igualtat a la dels salaris dignes i el combat contra la precarietat laboral. La llei d'igualtat, han insistit, hauria de ser d'obligat compliment per a les empreses com ho és pels partits polítics.

