Primavera Sound programa concerts gratuïts durant el mes de maig

El públic, atent a un dels escenaris del Primavera Sound 2017 Foto: José Manuel Gutiérrez

Programació d'«Els aperitius del Primavera» Foto: PS18

Falta ben poc per gaudir de l'esclat sonor del Primavera Sound . Abans, però, el popular certamen barceloní té reservades algunes sorpreses per als seus seguidors. Entre elles, la programació de desenes de concerts gratuïts durant el mes de maig, tal i com ha informat l'organització. Batejats com Els Aperitius del Primavera, permetran escoltar les propostes de David Carabén, cantant de Mishima (25 de maig) o el folk de Ferran Palau (19 de maig), entre d'altres. En acabat, totes les actuacions tindran la rúbrica d'una sessió de DJ.Gairebé en paral·lel, a partir del dijous 3 de maig, la música en directe arribarà per quart any als centres cívics i espais culturals de barris de Barcelona –Poblenou, Congrés-Indians, Poble-sec i Gràcia– i Sant Adrià de Besòs dins del Primavera als Barris. Serà l'oportunitat de gaudir de talents emergents de l'escena barcelonina: del rock de Medalla i Malachi Estéreo, al pop electrònic de Cor Blanc, passant per les variants de música urbana d'One Path, Mc Buseta i Nu Drama, el mestissatge de Maní Picao, el post-rock celestial de Muñeco, l'electrònica de PIVOT i el soul psicodèlic de Goiko.La jornada inaugural del festival en el Parc del Fòrum el dimecres 30 de maig serà el punt de partida per als assistents al Primavera Sound. Novament, el recinte del festival obrirà les seves portes de forma totalment gratuïta amb un cartell encapçalat per Belle and Sebastian, acompanyats per la reunió dels canadencs Wolf Parade, la invitació al ball de Javiera Mena i la saba nova de Starcrawler des de Los Angeles i els locals Holy Bouncer.

