Les declaracions d'Eroski sobre el vídeo del robatori de Cifuentes posen més llenya al foc

Eroski assegura que el vídeo del supermercat en el que, fa set anys, es va enregistrar el registre de la bossa de mà de la ja expresidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, llavors propietat de la cooperativa, es va destruir en 30 dies, tal com fixa el seu protocol de seguretat.La companyia s'ha referit, d'aquesta manera, al vídeo difós aquest dimecres per Okdiario , en el que s'observa com Cifuentes va haver de buidar la seva bossa de mà a petició d'un vigilant de seguretat, quan va ser enxampada robant dues cremes de bellesa. Llavors, Cifuentes era vicepresidenta de l'Assemblea de Madrid.En un comunicat, l'empresa de distribució basca ha mostrat la seva sorpresa per “la publicació avui d'un vídeo en relació a un furt realitzat el 2011”, en un dels seus antics hipermercats a Madrid, “que van ser venuts a un altre operador aquest mateix any”.Eroski també ha explicat que dins del marc legislatiu vigent el 2011, les còpies de grabacions de videovigilància “s'havien de realitzar exclusivament dins de la cadena de custòdia garantida pel servei de vigilància contractada”. En aquest sentit, la cooperativa ha assenyalat que “tota la documentació” relacionada amb temes de seguretat d'aquesta botiga “va ser destruïda després del traspàs la nou operador”.Per últim, Eroski ha assegurat que aquest mateix matí s'ha posat a disposició dels cossos de seguretat pel què convingui.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)