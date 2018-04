​«Què t'ha passat? Que has caigut?», el vídeo d'un independentista que s'ha fet viral

Aquest energumen m’acaba de perseguir per #SarriàDeTer. El motiu? M’ha vist amb el meu polo blau de Catalunya.

Hem passat pel seu costat, amb el cotxe i ens ha seguit insultant. Ens ha seguit insultant, fent obscenitats i perseguit (fins que ha caigut).

Això passa a Catalunya. pic.twitter.com/QlpJCaqRnt — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ🎗 (@albert_dmcat) 24 d’abril de 2018

Us explico el que m’ha passat a Sarrià de Ter amb aquell energumen https://t.co/1uqbb0yen5 — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ🎗 (@albert_dmcat) 24 d’abril de 2018

No puedo parar de ver esto y llorar de risa 😂😂🤣🤣@albert_dmcat pic.twitter.com/l4UbtkQL5i — F. (@thoughsob) 24 d’abril de 2018

Te pits! Com el #Torrente 🤣🤣🤣🤣

Li hauràn quedat plans amb la hòstia que s'ha parit l'inútil 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/sVBr7oCsTN — CDR||*||(Baphomed75)😈 (@baphomed75) 24 d’abril de 2018

Un ciutadà gironí, Albert Donaire , ha denunciat a Twitter els insults que ha rebut per part d'un vianant a Sarrià de Ter (el Gironès). El vídeo, que té un component força divertit quan el presumpte assetjador cau de quatre grapes, s'ha fet viral a les xarxes socials.El mateix afectat ha explicat la història sencera en un altre tuit. La picabaralla, sempre segons la seva versió, comença quan ell surt de la casa de la seva parella i es troba un individu que, en veure'l amb una samarreta blava amb l'estelada, li diu: “Catalán de mierda, hijo de puta”. Més tard, s'han tornat a trobar quan ja anaven amb cotxe i l'ha amenaçat amb insults més obscens: “Te vamos a matar”.El noi ha tornat al lloc dels fets més tard, amb la intenció d'enregistrar els insults. I així ha estat. Quan l'home l'ha vist amb el cotxe li ha tornat a llançar improperis com “hijo de puta” o “cobarde”. I el jove ha respost: “Si no t'agrada Catalunya ja saps què has de fer”.La part més divertida arriba al final del vídeo, quan l'home intenta atrapar el noi i s'entrebanca i cau al terra d'una manera molt còmica. I el jove contesta, amb ironia i una veu de pito que ha fet furor a les xarxes: “Què t'ha passat? Que has caigut?”.El vídeo ha tingut un gran ressò i ja se n'han fet algunes versions. Us en oferim alguns exemples:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)