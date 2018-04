Un raper crema la sentència judicial que l'envia a presó: «No accepto la condemna d'un tribunal feixista»

🔥 A l'@Elgio_ne li acaba d'arribar la sentència que el condemna a dos anys i un dia per les seves lletres. No us perdeu la seva reacció. Malgrat les represàlies, tenim clar que #NoCallarem i que seguirem plantant cara.#CulpablesPerCantar pic.twitter.com/OmfbiwDDh2 — Grup de suport Elgio (@GrupSuportElgio) 25 d’abril de 2018

El raper sabadellenc Elgio ja ha rebut la sentència de l'Audiència Nacional que el condemna a dos anys i un dia de presó per enaltiment de terrorisme. Un dictamen que s'ha acompanyat d'una sanció de 4.800 euros i una inhabilitació de nou anys. L'artista ha tingut una resposta contundent: ha cremat el dictamen judicial.Ha assegurat que "no accepto la condemna d'un tribunal feixista" i que la utilitat que li dona a la resolució és "la d'escalfar la llar". Una reacció que, com ha dit, obeeix a una "desobediència" davant d'aquest tribunal.En el vídeo, es pot veure el cantant davant d'una llar de foc i llançant al foc grapats de fulls de les 50 pàgines de la sentència, recordant "represaliats per lluitar" com, entre d'altres, Valtonyc, els nois d'Altsasu, els "Jordis" i "per tu, perquè demà pots ser tú".Tot i la sentència, Elgio ja va garantir que la recorreria al Tribunal Suprem, amb la qual cosa, el seu ingrés a presó, per ara, s'ajornaria algunes setmanes o mesos. Un calendari de difícil pronòstic, tal com ja va avisar el raper.

