Cs donarà suport a un «president interí net del PP» a Madrid fins a les eleccions

Albert Rivera, aquest dimecres, al Congrés dels diputats. Foto: Europa Press

El PP seguirà governant la Comunitat de Madrid fins les eleccions del 2019, després de la dimissió de Cristina Cifuentes . El president de Cs, Albert Rivera, ja ha avisat aquest dimecres que el seu partit donarà suport a un "president interí net del PP", ja que, segons assegura, "el canvi a Madrid no es farà als despatxos, es farà a les urnes el juny de 2019", quan "cal sortir a guanyar el PP".En tot cas, el dirigent liberal ha lamentat que la dimissió arriba "amb més de 30 dies d'espera" en què els madrilenys han "passat vergonya". "Rajoy ho hauria pogut evitar i, com sempre, actua tard i malament", ha criticat, però ha avisat que "hi ha esperança i futur en el govern de Madrid", per bé el canvi l'ajorna fins a les properes eleccions, ja que rebutjarà la moció de censura del PSOE.Una decisió que ha rebut les crítiques dels partits d'esquerres. Així, la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, ha denunciat que el de Cifuentes "no és un cas puntual, és un colofó del que ocorre amb el PP a Madrid" i, amb el seu anunci, "Rivera està donant suport a aquesta via de corrupció que existeix en aquest moment a Madrid", ja que "l'única opció de regeneració és un govern nou, sense lligams amb el passat". "Que no doni més lliçons de regeneració democràtica", ha asseverat, en relació al líder de Cs.Al seu torn, la portaveu d'Units Podem, Irene Montero, ha criticat que Cifuentes "hauria hagut de dimitir fa molt", pels diversos de casos corrupció i, al final "ha caigut per foc amic". "És vergonyós que Rivera vulgui faci creure que hi ha algú net dins el PP", ha coincidit amb els socialistes, motiu pel qual ha avisat que el seu partit no farà costat a "ningú que treballi des de les clavegueres de l'Estat estigui al capdavant del govern".Així mateix, el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, ha comparat el cas Cifuentes amb Al Capone, que va haver de dimitir per un frau amb la hisenda, i ha ironitzat que veu curiós "que, amb un partit que acumula més de 900 imputats per corrupció, acabi dimitint per dues cremes". "Eroski és la Hisenda de Cifuentes", ha insistit, i no s'ha mostrat sorprès pel suport de Cs al candidat alternatiu que situï el PP, ja que els liberals "donaran suport al que la banca els mani" i blindarà el bipartidisme, com assegura que ha fet des de la seva fundació.

