El vigilant que va enxampar robant Cifuentes dona la seva versió dels fets

El vigilant de seguretat que apareix en la gravació de l'enxampada a la presidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, robant dues cremes en un hipermercat , ha afirmat aquest dimecres que no va haver-hi denúncia policial contra ella perquè finalment va pagar la mercaderia."(La policia) va dir que si pagava no es podia denunciar. Aquesta és la norma. Si paga, no es denuncia", ha assenyalat en declaracions a la Sexta aquest vigilant, que va trucar les forces policials perquè ella, inicialment, negava el robatori i no estava disposada a abonar la mercaderia.Segons el seu relat,en aquest hipermercat proper a l'Assemblea de Madrid, on el 2011, data del succés, Cifuentes ostentava la vicepresidència, el guàrdia de seguretat va veure "una senyora rossa que es ficava dos pots de crema a la bossa" i li va cridar l'atenció. "Ho recordo exactament", ha assenyalat.Ja en una sala de l'hipermercat, li va demanar que lliurés els dos pots de crema, però ella va al·legar que només en tenia un, encara que després de l'escorcoll van aparèixer els dos. Sempre segons el seu relat, Cifuentes va al·legar que no tenia "moneda menuda" per pagar les cremes i per això es va posar el succés en coneixement de la policia, davant la qual finalment va abonar els productes abans de marxar-se.Sobre el vídeo, difós per OkDiario, el vigilant ha afirmat que les gravacions de seguretat "en 15 dies s'esborren, però algú es va quedar amb aquesta". Desconeix qui va poder ser. Ell, en tot cas, assegura que no va reconèixer Cifuentes i que no va ser fins més tard, quan la va veure a la televisió, que es va adonar de qui era la persona a la qual va cridar l'atenció aquell dia de maig de 2011.

