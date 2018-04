El Parlament constitueix la comissió d'investigació dels atemptats del 17-A

El diputat de JxCat i alcalde de Ripoll, Josep Munell, presidirà la comissió d'investigació sobre els atemptats de l'agost. Foto: ACN

La legislatura transcorre encara sense Govern, però algunes comissions han començat a caminar des d'aquest mateix dimecres. Especialment al centre del focus mediàtic estarà la comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost, que estarà presidida pel diputat de JxCat Jordi Munell. Impulsada per Junts per Catalunya, ERC i la CUP, un dels objectius que busquen és intentar aclarir quin vincle tenia l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty amb el CNI. De fet, aquesta és una comissió que va ser bloquejada per PP, Cs i el PSOE al Congrés dels Diputats.

🎥 El diputat @jordimunell presideix la comissió d'investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils: "Esperem que sigui una comissió que ens permeti aprendre d'aquest fenomen que vam patir a l'estiu i perquè no pugui repetir-se mai més a casa nostra" pic.twitter.com/BWh3z7Dxfl — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 25 d’abril de 2018

Comuns i PSC van donar suport a la creació d'aquesta comissió, però ja van advertir que no se'n fes un "ús partidista". Ciutadans i populars, per la seva banda, es van abstenir i van acusar l'independentisme de voler atiar el conflicte. JxCat va argumentar el 5 d'abril, quan la cambra catalana va donar llum verda a la creació de la comissió, que aquesta es demanava per la "concatenació" de vetos que s'han produït al Congrés i la negativa del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, a donar explicacions més enllà de la comissió de secrets oficials i despeses reservades. També ERC va defensar la necessitat d'arribar "fins al final" en esclarir els fets, mentre la CUP va exigir que, més enllà dels fets i de la relació de l'imam amb el CNI, la comissió burxi en "la geopolítica que fa del caldo de cultiu" d'aquest tipus d'atemptats, així com el "comerç d'armes".El grup PSC-Units per Avançar va posar condicions al seu vot afirmatiu. El diputat Ramon Espadaler va demanar que es declarés "reservada" tota la informació sensible de la comissió per no convertir-la en un "plató de televisió" i també la creació d'una comissió d'experts que treballin de forma independent. Espadaler va recordar que aquest ens parlamentari "no pot suplir" la tasca d'investigació judicial ni la del pacte antigihadista o la de la Junta de Seguretat de Catalunya. En nom de Catalunya en Comú-Podem, Joan Josep Nuet, també va demanar que s'evités fer-ne un "ús partidista" i la utilització de la "demagògia en temes de seguretat". "Demanem rigor. No convertim les polítiques de seguretat en un espectacle mediàtic", va dir Nuet.Una altra de les comissions que s'ha constituït ja aquest dimecres és la de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que estarà presidida pel diputat de Ciutadans David Mejía. "És necessari controlar ja uns mitjans de comunicació públics descontrolats", va advertir el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, el passat 17 d'abril.

