«No m’he plantejat mai dimitir»: les ensopegades de Cifuentes des de la crisi del màster

Cristina Cifuentes ja és expresidenta de la Comunitat de Madrid . Ha anunciat la seva dimissió després d'haver-se vist acorralada per l'escàndol del màster de la Universitat Rei Joan Carles (URJC), però també pel vídeo en la qual s'observa com va protagonitzar el robatori d'unes cremes en un supermercat l'any 2011. La filtració d'aquestes imatges han acabat de tombar la dirigent popular, que ja penjava d'un fil després que el PP li retirés el suport i Mariano Rajoy se'n desmarqués.Cifuentes ha dimitit i deixa al seu pas dies d'explicacions parcials i arguments rocambolescos. La falta de proves per defensar el màster de la Universitat Rei Joan Carles, els dubtes expressats per noms propis del partit, la pressió mediàtica i, finalment, la filtració de l'incident del 2011 han fet impossible que la presidenta madrilenya continués en el càrrec. A continuació, un recull de les frases més polèmiques de Cifuentes, expressions poc sòlides que l'han condemnat a la dimissió.- "Aquest vídeo obeeix exclusivament a una situació d'un error involuntari".- "Ja se'm va intentar extorquir fa un parell d'anys amb aquest mateix vídeo i ho vaig posar en coneixement de la Policia Nacional".- "No llenço la tovallola. El mal major seria l'esquerra radical governant la Comunitat de Madrid, i això no ho permetré".- "No dimitiré perquè ni he comès cap irregularitat ni he mentit".- "Jo mai m'he plantejat dimitir. Per què haig de dimitir?".- "Crec en la democràcia, profundament".- "Estic en possessió del corresponent títol oficial, així com de tots els certificats acreditatius del pagament de taxes i de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les matèries".- "El títol de màster és perfectament real i legal".- "El tractament que se'm va donar a mi és quelcom que es fa amb certa freqüència a aquells alumnes de postgrau que estan treballant".- "Els professors es van adaptar a les meves pròpies circumstàncies. Això (els exàmens) se substitueix per presentació de treballs, tutories i activitats complementàries. Ho vaig acordar d'aquesta manera amb la direcció del màster i amb el professorat".- "M'ha sorprès la repercussió mediàtica que ha tingut aquest cas, és una cosa vertaderament sorprenent, ho dic de cor".

