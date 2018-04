Rajoy, sobre Cifuentes: «Ha fet el que havia de fer»

Cristina Cifuentes dona explicacions al ple de l'Ajuntament de Madrid Foto: PP Madrid

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha acabat dimitint després dels escàndols que l'han perseguit en les últimes setmanes. El robatori conegut aquest dimecres de dues cremes a un hipermercat de la companyia Eroski i la polèmica sobre el màster que va fer a la Universitat Rei Joan Carles (URJC) l'han obligat a prendre la decisió, que ha comunicat en una roda de premsa.El primer en reaccionar ha estat precisament el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que ha aplaudit la decisió de Cifuentes i ha assegurat que "ha fet el que havia de fer". El líder del Partit Popular considera que la dimissió era "obligada" i que, a partir d'avui, la formació obre una "nova etapa a la Comunitat de Madrid". "Espero que aquestes coses no es tornin a repetir mai més", ha remarcat.Després de la dimissió, Ciutadans també s'ha afanyat a mostrar les seves intencions. El partit d'Albert Rivera ha avançat que donarà suport a un candidat "net" del PP i frustra, així, una ofensiva del PSOE per assolir la presidència de la Comunitat de Madrid.Aquest dimecres, un vídeo d'OkDiario en exclusiva mostra la política popular, que llavors era número 2 de la formació a l'Assemblea de Madrid, al reservat d'un supermercat del Puente de Vallecas i acompanyada de dues guardes de seguretat per, suposadament, haver robat dues cremes anti-arrugues (valorades en poc més de 40 euros). Tot seguit, abona l'import al vigilant.Segons relata el diari, Cifuentes va negar en un primer moment que hagués robat res quan una dependenta de la secció de perfumeria va alertar seguretat. Uns 45 minuts més tard, van arribar dos agents de la policia espanyola que, en reconèixer Cifuentes, van alertar de la situació als seus superiors. Segons relata el digital, va ser llavors quan van demanar que fos posada en llibertat "immediatament" i Cifuentes va poder marxar de manera "discreta". Fins ara, aquest incident s'hauria mantingut en secret tot i que els serveis de seguretat de la cambra madrilenya en tindrien coneixement.Aquest és el segon escàndol en poques setmanes de Cifuentes. eldiario.es va publicar una informació que acreditava que la universitat havia modificat dues notes dos anys després d'acabar el màster. D'un "no presentat" a un "notable". Aquests últims dies, el mateix digital i El Confindencial han publicat noves informacions que revelen que l'acta presentada com a prova per part de la presidenta madrilenya té dues signatures falsificades i es fa fabricar poques hores després de les primeres informacions que apuntaven les irregularitats.A principis d'aquest mes, eldiario.es va informar que el màster de Cifuentes era presencial i que la presidenta de Madrid s'hi havia matriculat quan feia tres mesos que la classe havien començat. Segons el mateix diari, els alumnes del màster van assegurar que no la van veure durant els exàmens. I malgrat que ella va donar explicacions davant l'Assemblea, anaven apareixent noves informació que desmentien la versió de la presidenta de Madrid.

