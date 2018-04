L'esperada tercera part de «Vengadores» enfronta als superherois de Marvel contra Thanos

Els germans Anthony i Joe Russo estrenen l'esperada Vengadores: Infinity War, la tercera part de la saga de Marvel Los Vengadores, on enfrontarà a molts dels superherois de la companyia contra el malvat galàctic Thanos. Vengadores, Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange o Spiderman uniran les seves forces per combatre a Thanos.Per altra banda, l'actor Daniel Brühl és el coprotagonista d'un dels altres films destacats de la setmana: el drama 7 días en Entebbe del destacat director brasiler José Padilha, qui ha dirigit films com Tropa de élite o la recent i renovada Robocop. També cal destacar l'estrena de la palestina Invitación de boda, d'Annemarie Jacir.La pel·licula és la tercera part de la saga Los Vengadores, que forma part de l’univers de Marvel Comics. En aquest film, els superherois hauran d'unir forces per lluitar contra Thanos, un poderós enemic que vol bombardejar l'univers per destruir-lo. Participen al repartiment Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chris Pratt, Cobie Smulders, Vin Diesel, Karen Gillan, Brie Larson, Peter Dinklage, Dave Bautista, Zoe Saldana, Chris Evans, Tom Holland i Sebastian Stan.El film s'ambienta al 1976, quan un avió de Air France procedent de Tel Aviv és segrestat per dos palestins del Partit Popular amb la intenció de demanar l'alliberament dels presos palestins a Israel. L'aeroplà serà desviat a l’Aeroport Internacional d'Entebbe a Uganda, on es durà a terme el rescat. Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan, Ben Schnetzer, Denis Ménochet i Mark Ivanir hi actuen.Abu Shadi és un pare divorciat i professor d'uns 60 anys que viu a Nazaret. Quan la seva filla es casi –la data està prevista en un mes-, viurà sol. Shadi, el seu fill, és arquitecte i torna de Roma després de molts anys per ajudar al seu pare a entregar en mà les invitacions, tal com dicta la tradició palestina.Jason Bateman i la nominada a l'Oscar Rachel McAdams són els protagonistes de la comèdia d'acció 'Noche de juegos' de New Line Cinema, dirigida per John Francis Daley i Jonathan Goldstein. Els dos actors interpreten a Max i Annie, que tenen una nit de jocs setmanal de parelles i que es veu millorada quan el germà de Max, Brooks, organitza una festa amb un misteriós assassinat.La tragicomèdia italiana 'Fortunata' de Sergio Castellitto explica el canvi de rumb que dóna la vida d’una mare divorciada que vol escapar del seu exmarit i muntar la seva pròpia perruqueria. L'arribada de l'amor a la seva vida canviarà tots els seus plans.Jean, un cèlebre actor de cinema, s'instal·la de manera clandestina a una casa abandonada on va viure amb Juliette, el seu antic gran amor. Allà es trobarà amb un grup de nens que l'utilitzen per jugar a ser directors de cinema, de manera que el protagonista farà una reflexió del pas del temps. Al film hi actua el clàssic actor francès Jean-Pierre Léaud, qui va aparèixer amb molts dels llargmetratges de Truffaut.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)