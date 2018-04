VÍDEO «No em toquis!», la resposta irritada d'una periodista francesa a un culer

La periodista francesa Marina Lorenzo, de Canal+ França, va patir dissabte un assetjament mentre estava retransmetent en directe (i quan no ho feia) a les afores del Wanda Metropolitano, on cobria la final de Copa entre el Sevilla i el Barça . La reportera va haver de barallar-se amb els aficionats del Barça que passaven per la zona, alguns de molt esvalotats.La periodista va recriminar als aficionats que es posessin al davant de la càmera, que cridessin o que li agafessin el micròfon. Tot, en un primer moment, enmig d'un ambient força distès.Però la situació es va anar escalfant i la periodista va explotar. Va ser quan un culer li va agafar el braç i li va deixar anar, molt enfadada i en un perfecte castellà: “No em toquis! No em toquis! Val?”.Canal+ ha denunciat els problemes que va patir la periodista per poder fer la seva feina i ha publicat el vídeo de l'incident, que podeu veure a sota:

