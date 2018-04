El Parlament dona llum verda al retorn del 20% de la paga extra del 2012 dels funcionaris

El president del Parlament, Roger Torrent, i el vicepresident Josep Costa amb el secretari general de la cambra, Xavier Muro Foto: ACN

El Parlament ha donat llum verda a un decret aprovat pel govern espanyol en el període de vigència del 155 que ha estat polèmic en les darreres setmanes: el del retorn del 20% d'una paga extra del 2012 als funcionaris. Ho ha fet un dia abans que expiri el marge que tenia perquè Junts per Catalunya, ERC i la CUP esperaven, a aquestes alçades, que els pogués defensar el Govern. Amb aquesta voluntat van forçar l'ajornament de la votació i la van fer caure de l'ordre del dia del ple de principis d'abril. Finalment, però, s'ha aprovat sense que encara hi hagi executiu català.Els grups independentistes havien al·legat que es podrien produir defectes de forma i per això van demanar un informe als lletrats del Parlament, fet que va enutjar l'oposició, que durant el ple d'aquest dimecres han carregat contra JxCat, ERC i la CUP. Tant el diputat del PDECat Marc Solsona com el d'ERC Chakir El Homrani han denunciat les conseqüències d'un 155 que consideren "il·legítim". Solsona, a més, ha insistit que el retorn de la paga extra del 2012 als treballadors públics ja era un acord que havia pres el Govern en converses amb els sindicats i ha recordat que des del 2015 s'ha anat fent un retorn per trams. "Sense el 155, el pagament hagués estat inclòs als pressupostos del 2018", ha dit.Homrani, per la seva banda, ha defensat que cal un "reconeixement" per a tots els treballadors públics que estan "tirant endavant les institucions" en una situació "anòmala". Ha afegit que és "difícil d'explicar des dels valors democràtics" que el decret el signi Soraya Sáenz de Santamaría quan el PP només té 4 representants de 135 al Parlament de Catalunya.L'oposició ha burxat en les retallades que es van impulsar durant la presidència d'Artur Mas i sobre el fet que, abans de ser cessat per l'aplicació del 155, el Govern no hagués calendaritzat el retorn de les pagues extres del 2013 i del 2014. El diputat de Ciutadans Joan Garcia ha lamentat el "menysteniment" dels governs independentistes als treballadors públics i ha denunciat com "han estat pressionats" en benefici del procés sobiranista.La socialista Alícia Romero, per la seva banda, ha subratllat que el Govern cessat portava "dos anys sense escoltar" i que Junts per Catalunya i ERC haurien pogut signar ells aquest decret si s'haguessin posat d'acord per formar un executiu en tot aquest temps. "No culpin el 155 de coses que no en té culpa", ha dit. La diputada de Catalunya en Comú Susana Segovia ha reivindicat també que es proclami ja un "govern efectiu" i ha recordat com, a banda de retallar pagues extres, el Govern d'Artur Mas va acomiadar treballadors públics. "Encara hi ha moltes retallades a revertir", ha etzibat.El portaveu del PP Alejandro Fernández ha assenyalat l'independentisme per "jugar" amb els diners dels funcionaris, mentre que la el diputat de la CUP Vidal Aragonès ha denunciat que el PP "no té cap sensibilitat" pels treballadors públics, però que tampoc n'ha tingut prou Junts pel Sí. "Només tindrem una societat de justícia si s'aposta per un sector públic fort i una estabilitat laboral", ha conclòs.El ple del Parlament també ha aprovat el decret de necessitats d'endeutament en pròrroga pressupostària, també aprovat pel govern espanyol en plena vigència del 155.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)