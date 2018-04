Estudiants de la UAB tallen accessos al campus per evitar l'activitat lectiva

Estudiants tallant l'accés de FGC Foto: Albert Hernàndez

Tallat l'accés de vehicles al sud de la UAB Foto: Albert Hernàndez



L'accés de Bellaterra, també tallat Foto: Albert Hernàndez

Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han tallat alguns dels principals accessos al campus a primera hora d’aquest dimecres, en la primera de les dues jornades de vaga convocades pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de la UAB (SEPC-UAB). També han amuntegat mobiliari a les portes d’algunes de les facultats per evitar l’activitat lectiva.De fet, a la UAB han afegit un dia a l’aturada estudiantil, ja que la crida a la vaga a tot el país és aquest dijous, amb una manifestació a Barcelona. Uns 150 alumnes han passat la nit a la Facultat de Filosofia i Lletres i ho tornaran a fer aquesta propera per sumar-se a la convocatòria d’aquest dijous a la capital catalana per reclamar la rebaixa del 30% de les taxes i equiparar els tres anys de grau amb el primer de màster.Un dia més de vaga, “perquè tenim demandes locals com ara la presència d’entitats privades al campus i la vigilància d’estudiants a través de les càmeres”, ha detallat la portaveu de la Coordinadora d’Assemblees de Facultat (CAF), Mariona Mojté.En aquest sentit, Motjé ha exigit una posició del rectorat i que “faci alguna cosa”. “No es pot perseguir per ideologies ni per militància”, ha asseverat. Malgrat aquesta denúncia, la portaveu de la CAF ha assegurat que això no ha frenat les ganes de mobilització.

