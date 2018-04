Aquestes són les cremes de 21 euros que va robar Cifuentes

Una nova polèmica podria esquitxar la imatge de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Després de l'enrenou amb el màster, ara el digital OKdiario ha publicat un vídeo on, suposadament, apareix Cristina Cifuentes enxampada robant en un supermercat del Puente de Vallecas el maig del 2011. Llavors, era la número 2 de l'Assemblea de Madrid.A les imatges es veu com un vigilant de seguretat la fa entrar a una sala a part i ella treu de la bossa de mà dues cremes anti-arrugues i com abona l'import al vigilant.

La crema Olay Regenerist, objecte del desig de Cifuentes

Es tracta de dues cremes de bellesa de la marca Olay Regenerist , molt populars al mercat. El producte "renova l'aspecte jove de la pell, redueix l'aparença de les línies d'expressió i arrugues, suavitza i dona lluminositat", assegura l'empresa. Actualment es ven cada pot per 26 euros, però al 2011 el seu preu era de 21 euros.Segons relata el diari, Cifuentes va negar en un primer moment que hagués robat res quan una dependenta de la secció de perfumeria va alertar seguretat. Uns 45 minuts més tard, van arribar dos agents de la policia espanyola que, en reconèixer Cifuentes, van alertar de la situació als seus superiors. Segons relata el digital, va ser llavors quan van demanar que fos posada en llibertat "immediatament" i Cifuentes va poder marxar de manera "discreta". Fins ara, aquest incident s'hauria mantingut en secret tot i que els serveis de seguretat de la cambra madrilenya en tindrien coneixement.

