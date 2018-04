​Santi Vila declara durant una hora com a investigat en el cas Sixena

Abans d'entrar al Palau de Justícia d'Osca, acompanyat del seu advocat, Juan Segarra, ha reconegut sentir-se "resignat", quan els mitjans de comunicació li han preguntat com afrontava aquest procediment judicial. Poc després de les onze en punt del matí l'ex cap de la cartera de Cultura ha sortit dels jutjats. La declaració ha durat una hora.

L'exconseller de Cultura, Santi Vila, ha arribat als jutjats d'Osca aquest dimecres, quan faltaven deu minuts per les deu del matí, hora establerta per la jutgessa d'instrucció 3 per prendre-li declaració com a investigat pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació en el cas Sixena.Abans d'entrar al Palau de Justícia d'Osca, acompanyat del seu advocat, Juan Segarra, ha reconegut sentir-se "resignat", quan els mitjans de comunicació li han preguntat com afrontava aquest procediment judicial. Poc després de les onze en punt del matí l'ex cap de la cartera de Cultura ha sortit dels jutjats. La declaració ha durat una hora.

Abans de Vila, han arribat als jutjats l'alcalde de Vilanova de Sixena, Ildefonso Salillas, amb el seu advocat, Jorge Español, que va denunciar inicialment tant Vila com el seu successor en el càrrec, Lluís Puig, per no haver lliurat a Aragó les 44 peces d'art originàries del Monestir de Sixena que es trobaven dipositades al Museu de Lleida, tot i existir una ordre judicial. Vila ha entrat a declarar a les 10.10h.Español ha explicat que en cas que la jutgessa consideri que hi ha prou indicis per jutjar Vila, de prevaricació, les penes a les quals se'l podria condemnar serien de fins a 15 anys d'inhabilitació pel delicte de prevaricació i a dos anys de suspensió de càrrec públic així com una multa que podria arribar als 30.000 pel delicte de desobediència. A més, ha dit Español, està previst que la fiscalia sol·liciti també que se li reclamari com a responsabilitat civil les despeses de l'operació policial al Museu de Lleida per endur-se les 44 obres d'art i que la consellera de Cultura de l'Aragó, Mayte Pérez, va xifrar en més de 20.000 euros.

