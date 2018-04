La Intersindical desplega al TSJC els valors del dret a vaga i nega que el 8-N fos «il·legal»

Els advocats i dirigents de la Intersindical, a les portes del TSJC. Foto: ACN

La Intersindical-CSC ha fet un ampli desplegament d'arguments per defensar, aquest dimecres, per què la vaga del passat 8 de novembre va ser plenament legal. Ha estat al judici que ha començat a la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), arran de la demanda de la patronal Foment del Treball, que considera que hi ha diversos elements que justifiquen la il·legalitat del que va acabar sent la segona aturada de país del 2017, en què es van mobilitzar milers de persones.Després de presentar diferents qüestions prèvies que, segons el lletrat del sindicat minoritari, ja serien prou per desmuntar la demanda o bé arxivar la causa, la Intersindical ha exigit la desestimació de la denuncia, bàsicament, perquè no se sustenta cap de les acusacions d'il·legalitat. Segons la magistrada, però, el judici ha de continuar, considerant que es tracta un cas de "conflicte col·lectiu"."No queden clars quins drets es veuen trencats", ha afirmat l'advocat de la Intersindical. A més, ha precisat, la vaga es va convocar en un "clima social i polític que, ni la Intersindical ni cap organització, podia fer desaparèixer". Per tant, el sindicat considera que Foment ha volgut aprofitar el "context polític en què es va desenvolupar la vaga" per "crear confusió al tribunal i restringir un dret fonamental".En aquest punt, a més, i si bé ha recordat que "tota vaga general té un component polític", també ha afirmat que, durant la vaga, es denunciaven una sèrie de lleis socials i laborals "evidentment connectades amb una determinada política normativa social, econòmica i laboral". Entre aquestes, el reial decret-llei aprovat pel govern espanyol que facilitava el trasllat d'empreses establertes a Catalunya a altres comunitats autònomes.En una clara exposició que ha anat pujant de to, el lletrat de Foment del Treball ha defensat els valors de la seva demanda, entre els quals l'incompliment de la notificació de vaga en els terminis corresponents, el contingut polític d'aquesta i la poca representativitat del sindicat. "La motivació política és clara per les declaracions dels seus dirigents (de la Intersindical) i de les accions del sindicat, que res tenen a veure amb les reivindicacions dels interessos professionals dels treballadors", ha denunciat.A més, la vaga s'hauria d'haver notificat abans del 23 d'octubre, ja que la previsió del sindicat era de realitzar una aturada continuada del 30 d'octubre al 9 de novembre, malgrat que finalment només es va fer el 8-N. Sobre això, la Intersindical ha defensat que la vaga es va notificar a la Conselleria de Treball el 19 d'octubre, i a Foment i Pimec el 20 d'octubre i, per tant, el seu lletrat ha negat "fermament" l'acusació de la patronal.Foment, però, ha demanat que es declari il·legal la vaga, i es condemni el sindicat a pagar 100.000 euros per danys i perjudicis.Segons el fiscal, Foment "té tot el dret" de demanar la il·legalitat de la vaga tot i que, en aquest cas, no ho fa davant de la jurisdicció competent, ni mitjançant el procediment adequat. "La inadequació del procediment és més que suficient per desestimar la demanda", ha afirmat, en una intervenció curta, però contundent en què s'ha sumat a la demanda d'absolució.No obstant això, la jutge ha decidit que continuarà amb la vista, per analitzar els elements de prova.Entre aquests, l'advocat de Foment ha presentat l'àudio enviat i difós per les xarxes socials de l'activista dels CDR Tamara Carrasco, que va haver de declarar a l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de terrorisme . Aquesta prova ha estat considerada "absolutament impertinent" per part del tribunal, ja que correspon a una altra causa que no té res a veure amb la Intersindical. Per la seva part, l'advocat de la patronal ha defensat la prova per observar "el modus operandi" que, segons ell, també es visualitzava en la vaga del 8-N.Pancartes i nassos de pallasso s'han deixat veure a les portes del TSJC, on desenes de persones s'han concentrat en suport a la Intersindical. Allà, el vicesecretari general del sindicat, Sergi Perelló, ha defensat que la convocatòria "en temps, forma i fons" s'havia fet de manera correcta, i que responia a dues motivacions ben clares. La primera és el real decret del 6 d'octubre que permetia la "fuga exprés d'empreses" de Catalunya, un fet que podia "afectar" les plantes de producció i els "interessos de la majoria de treballadors". Més enllà d'aquí el fet que la judicatura espanyola hagués tombat gairebé totes les lleis socials aprovades al Parlament de Catalunya."Nosaltres considerem que estem en en marc de retallades de llibertats públiques com el de manifestació", ha declarat Perelló. A més, ha alertat que en una societat democràtica, vulnerar el dret de vaga "pot ser molt nociu" per la jurisprudència que crearà i que, si s'il·legalitza, també se silenciarà "l'independentisme sindical". "Els que està fent política amb aquesta demanda són Foment del Treball", ha defensat el vicesecretari del sindicat.A la concentració de les portes del TSJC també ha estat present la regidora de la CUP de Barcelona Maria José Lecha, que ha afirmat que la denúncia de Foment és un "insult", i ha defensat el dret a vaga com un element "irrenunciable". "Esperem que s'arxivi aquesta causa", ha dit, i ha donat força als "sindicats combatius" que, segons ha refermat, "són més necessaris que mai".La vaga del 8 de novembre va tenir un ampli suport, malgrat que no va comptar amb el de CCOO i UGT, que es van desmarcar de la convocatòria. La majoria d'entitats de la Taula per la Democràcia, però, hi van apostar, per bé que especialment Comissions va vetar que la plataforma com a tal s'hi adherís. Per la seva part, l'ANC i Òmnium van defensar que la Taula es mullés a favor d'avalar la vaga, igual que altres entitats de molts sectors diferents, com els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), els escoltes, els esplais, els castellers, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), Lafede.cat, Ecologistes en Acció, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC), l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, el Ciemen o la Plataforma Pro Seleccions Catalanes.També ho va fer la Intersindical Alternativa de Catalunya (on s'hi integra la USTEC, primer sindicat de mestres del país), que és una organització observadora de la Taula, i des de fora d'aquesta plataforma també hi donen suport moltes federacions de la CGT, el sindicat COS, nombrosos ajuntaments, ERC o la CUP.Aquest és el suport que han explicat també al tribunal del TSJC membres de sindicats que van compartir la reivindicació de la Intersindical. Aquests han comparegut com a testimonis, i han afirmat que la vaga se sostenia per motius laborals.El seguiment de la vaga, per altra banda, va sorprendre tothom, i va causar nombrosos talls viaris i ferroviaris, que només havia superat, anteriorment, l'aturada de país del 3 d'octubre. Llavors, la vaga es va convocar per rebutjar l'acció policial de l'1 d'octubre i el col·lapse institucional i la intervenció de la Generalitat arran de l'article 155.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)