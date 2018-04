Cs portarà al Constitucional els vots de Puigdemont i Comín

La Mesa del Parlament acaba de denegar nuestra petición de reconsideración sobre la delegación del voto de Comín. Agotada ya la vía parlamentaria y ante la inacción del Gobierno respecto a la delegación de voto de Puigdemont y Comín, vamos a presentar recurso de amparo ante el TC — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 25 d’abril de 2018

Toni Comín ha votat ja per primera vegada de forma delegada en un ple del Parlament. Ha estat el portaveu del seu grup, Sergi Sabrià, qui ha votat en nom seu tenint en compte que està exiliat a Bèlgica. El seu vot a distància se suma doncs al de Puigdemont, que va ser el primer en ser acceptat per la mesa del Parlament.Ciutadans segueix, però, amb la seva croada contra els vots delegats dels dos diputats, als qui considera uns "fugats" de la justícia espanyola. La formació liderada per Inés Arrimadas al Parlament ha anunciat aquest dimecres que presentarà un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional per frenar la votació a distància del diputat d'ERC i del president cessat. "Estem en desacord amb què el Parlament doni premis a aquells que se salten la llei i fugen de la justícia i no vénen a treballar i segueixen cobrant de l'erari públic", ha denunciat Arrimadas.La formació taronja havia presentat una petició de reconsideració després que la mesa donés llum verda al vot delegat de Comín , però aquest òrgan de la cambra catalana l'ha tombat aquest dimecres just abans d'arrencar el ple. "Esgotada ja la via parlamentària i davant la inacció del govern espanyol respecte la delegació de vot de Puigdemont i Comín, presentarem un recurs d'empara al TC", ha anunciat via Twitter Arrimadas.Que Ciutadans presenti aquest recurs no frena de forma automàtica els vots delegats com sí passaria si l'acció la liderés el govern de Mariano Rajoy. De fet, el partit d'Albert Rivera ha instat l'executiu espanyol a prendre la iniciativa en aquest sentit. Fins ara, l'únic pronunciament que s'ha produït sobre aquesta qüestió l'ha fet el propi Mariano Rajoy, que aquest dimarts va anunciar "accions legals" sense precisar quines ni quan Els vots de Puigdemont i Comín són clau per a la majoria independentista necessària per a una investidura si la CUP no varia les seves quatres abstencions.

