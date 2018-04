Un cotxe bolca en un accident a la C-17

Aquest dimecres al matí s’ha produït un accident a la C-17 a Vic, al quilòmetre 60, sentit nord. El Servei Català de Trànsit ha confirmat que hi ha tres vehicles implicats i ha rebut l'avís a les 8.51. Per l'impacte, un d’aquests cotxes ha acabat bolcant.Tal com informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), les víctimes són dues dones que han resultat ferides menys greu (entre lleu i greu) i han estat traslladades a l'Hospital Universitari de Vic. En total s'hi han desplaçat dues unitats.

