La televisió valenciana comença les emissions en proves amb programació infantil

La televisió d'À Punt, la nova televisió pública valenciana, ha iniciat aquest dimecres a les 8 hores les emissions en proves amb la sèrie infantil Els Bíters, un éssers binaris que viuen a l'interior de les tauletes digitals i canten caçons populars valencianes, interpretades per actors i un grup de nens.Gairebé 4 anys i mig després de l'apagada del senyal de Ràdio televisió valenciana (RTVV) la imatge que anunciava l'espai comunicatiu i les freqüències ha donat pas a una cortineta i l'inici d'emissions, amb la falca promocional de La Colla, que aplega la programació infantil de la nova televisió. El següent contingut en aparèixer ha estat 'Els Bíters', amb la franja "Fem proves tècniques. Si detecteu cap anomalia contacteu amb [email protected] ".Júlia i Gilbert, sèrie d'animació amb titelles destinada al públic infantil, Catacric, catacrac, que recrea les rondalles d'Enric Valor, i la recuperació de Doraemon, han protagonitzat els primers minuts de l'emissió en proves d'À Punt.Tal com va anunciar la directora general d'À Punt Mèdia Empar Marco les sèries infantils i programació dels arxius de RTVV com documentals, partides de pilota valenciana i certàmens de bandes musicals seran els primers continguts que arribin als televisors des del 29 de novembre del 2013. En aquella data el govern de la Generalitat Valenciana va tancar l'ens com a resposta a la sentència que decretava la nul·litat de l'expedient de regulació d'ocupació i obligava a readmetre 1.131 treballadors.La ràdio incorporarà a partir de dijous, 26 d’abril, el seu informatiu de referència, Les notícies del matí. El programa s’emetrà de 7 a 10 del matí i estarà presentat per Elpídia Bellver, periodista de la redacció d’À Punt. Les notícies del matí seran "un gran contenidor que inclourà tant informació general, de serveis i d’agenda cultural com esports i una tertúlia d’actualitat, que ocuparà l'última hora". À Punt Mèdia ha informat que amb l'informatiu es completa l’oferta de la ràdio, tal com es va anunciar, i es compacta la graella matinal.